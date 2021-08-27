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27.08.2021 14:13
Рубрика: Спорт

Российские шпажисты завоевали золото Паралимпийских игр

Текст: Максим Домчев
Сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото к командных соревнованиях на Паралимпийских играх в Токио.
Российский спортсмен, член сборной России (команда ПКР) Максим Шабуров. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Российский спортсмен, член сборной России (команда ПКР) Максим Шабуров. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Российский спортсмен, член сборной России (команда ПКР) Максим Шабуров. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Шабалина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио

В финале российская команда, за которую выступали Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и запасной Никита Нагаев, встречалась с представителя Китая. Сборная России сумела добиться победы - 45:39.

Эта золотая медаль стала восьмой для российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио.

Женская сборная России по фехтованию на шпагах стала третьей в командном турнире, победив в матче за бронзу команду Гонконга - 45:34.

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