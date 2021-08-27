Российские шпажисты завоевали золото Паралимпийских игр

Сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото к командных соревнованиях на Паралимпийских играх в Токио.

В финале российская команда, за которую выступали Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и запасной Никита Нагаев, встречалась с представителя Китая. Сборная России сумела добиться победы - 45:39.

Эта золотая медаль стала восьмой для российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио.

Женская сборная России по фехтованию на шпагах стала третьей в командном турнире, победив в матче за бронзу команду Гонконга - 45:34.