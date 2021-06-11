Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота

Открыть счет итальянцы могли еще до перерыва, но им откровенно не везло в нескольких эпизодах. Турки больше рассчитывали на контратаки, однако Хакан Чалханоглу и его партнеры по сборной мало тревожили защитников соперника.

Напомним, что поединок Италии с Турцией проходит в Риме на стадионе "Олимпико".