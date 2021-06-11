Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота
Открыть счет итальянцы могли еще до перерыва, но им откровенно не везло в нескольких эпизодах. Турки больше рассчитывали на контратаки, однако Хакан Чалханоглу и его партнеры по сборной мало тревожили защитников соперника.
Напомним, что поединок Италии с Турцией проходит в Риме на стадионе "Олимпико".
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В пятницу, 11 июня, матчем Турция - Италия стартовал долгожданный чемпионат Европы по футболу. Вместе с командами Уэльса и Швейцарии они составляют группу A. Текстовая онлайн-трансляция началась в 22.00 по московскому времени
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Бывшие игроки сборной Англии дали прогноз на Евро 11.06.2021
Бывшие игроки сборной Англии по футболу, которые сейчас работают телевизионными экспертами и ведущими, дали свои прогнозы на Евро. Большинство сходится во мнении, что нынешний чемпион мира, сборная Франции, имеет больше всего шансов на победу