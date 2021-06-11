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11.06.2021 23:18
Рубрика: Спорт

Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота

Защитник сборной Турции Мерих Демирал отправил мяч в свои ворота в первом матче финальной стадии чемпионата Европы-2020 против Италии. Счет стал 1:0 в пользу "Скуадры адзурры".
Текст: Артур Нанян
Фото: Mike Hewitt / POOL / AFP Фото: Mike Hewitt / POOL / AFP
Фото: Mike Hewitt / POOL / AFP
Фото: Claudio Villa/Getty Images
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу

Открыть счет итальянцы могли еще до перерыва, но им откровенно не везло в нескольких эпизодах. Турки больше рассчитывали на контратаки, однако Хакан Чалханоглу и его партнеры по сборной мало тревожили защитников соперника.

Напомним, что поединок Италии с Турцией проходит в Риме на стадионе "Олимпико".

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