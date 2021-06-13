Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
13.06.2021 10:44
Рубрика: Спорт

Бельгиец Кастань не сыграет на Евро из-за травмы

Текст: Максим Макарычев
Игрок сборной России Далер Кузяев (второй слева), игрок сборной Бельгии Тимоти Кастань (в центре) и главный судья матча Матеу Лаос (справа) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России.. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Игрок сборной России Далер Кузяев (второй слева), игрок сборной Бельгии Тимоти Кастань (в центре) и главный судья матча Матеу Лаос (справа) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России.. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Игрок сборной России Далер Кузяев (второй слева), игрок сборной Бельгии Тимоти Кастань (в центре) и главный судья матча Матеу Лаос (справа) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России.. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

После крупной победы красных дьяволов над сборной России (3: 0) на Евро бельгийский тренер Роберто Мартинес объявил об том, что правый защитник, 25-летний Тимоти Кастань покинул расположение команды.

Фото: nagutcheff@instagram / Владимир Астапкович/РИА Новости
Бельгия разбила Россию. Ловчев и Нагучев объяснят, почему

"У Тимоти двойной перелом на лице. Ему предстоит операция, а это, к сожалению, означает, что его чемпионат Европы уже закончился", - сказал испанский тренер в интервью телеканалу RTBF.

Получивший сильный удар в голову в столкновении с Далером Кузяевым, игрок "Лестера" на 26-й минуте был заменен на Томаса Меньё, который забил гол в этой игре.

Новости чемпионата
Нидерланды - Украина - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:40
Где в Москве появятся фан-зоны Евро-2020 05:00
Ромелу Лукаку: Я плакал, когда узнал, что случилось с Кристианом 02:17
Леонид Федун: Возможно, Россия проиграла будущему чемпиону Европы 00:47
Бельгия разбила Россию. Ловчев и Нагучев объяснят, почему 09:00

Бельгия разбила Россию. Ловчев и Нагучев объяснят, почему 09:00

Один из лучших футболистов в истории нашего футбола Евгений Ловчев и комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" объяснят причины разгрома сборной России от бельгийцев. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу команды Роберто Мартинеса

Роберто Мартинес: Знали, какую угрозу представляют из себя русские 02:01

Роберто Мартинес: Знали, какую угрозу представляют из себя русские 02:01

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги стартового матча на Евро-2020, в котором его команда обыграла россиян со счетом 3:0. По его словам, сюрприза в игре сборной России не было, бельгийцы знали, какую угрозу представляют собой русские

Станислав Черчесов: Первый пропущенный гол повлиял на моральное состояние 01:24

Станислав Черчесов: Первый пропущенный гол повлиял на моральное состояние 01:24

Сборная России уступила Бельгии со счетом 0:3 в стартовом матче чемпионата Европы. Главный тренер россиян Станислав Черчесов проанализировал причины поражения своей команды

Бельгия разгромила сборную России в стартовом матче Евро-2020 12.06.2021

Бельгия разгромила сборную России в стартовом матче Евро-2020 12.06.2021

Сборная России с поражения начала свое выступление на чемпионате Европы по футболу. В стартовом матче в рамках группы "В" команда Станислава Черчесова разгромно уступила одному из фаворитов турнира, Бельгии – 0:3