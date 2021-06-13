Бельгиец Кастань не сыграет на Евро из-за травмы
После крупной победы красных дьяволов над сборной России (3: 0) на Евро бельгийский тренер Роберто Мартинес объявил об том, что правый защитник, 25-летний Тимоти Кастань покинул расположение команды.
"У Тимоти двойной перелом на лице. Ему предстоит операция, а это, к сожалению, означает, что его чемпионат Европы уже закончился", - сказал испанский тренер в интервью телеканалу RTBF.
Получивший сильный удар в голову в столкновении с Далером Кузяевым, игрок "Лестера" на 26-й минуте был заменен на Томаса Меньё, который забил гол в этой игре.
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