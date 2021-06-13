Бельгиец Кастань не сыграет на Евро из-за травмы

Игрок сборной России Далер Кузяев (второй слева), игрок сборной Бельгии Тимоти Кастань (в центре) и главный судья матча Матеу Лаос (справа) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России.. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

После крупной победы красных дьяволов над сборной России (3: 0) на Евро бельгийский тренер Роберто Мартинес объявил об том, что правый защитник, 25-летний Тимоти Кастань покинул расположение команды.

"У Тимоти двойной перелом на лице. Ему предстоит операция, а это, к сожалению, означает, что его чемпионат Европы уже закончился", - сказал испанский тренер в интервью телеканалу RTBF.

Получивший сильный удар в голову в столкновении с Далером Кузяевым, игрок "Лестера" на 26-й минуте был заменен на Томаса Меньё, который забил гол в этой игре.