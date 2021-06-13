Бельгия разбила Россию. Ловчев и Нагучев объяснят, почему

Темы эфира:

- как объяснить кошмарные ошибки защитников сборной России;

- какой план на игру был у Станислава Черчесова и почему он не сработал;

- сборная России на Евро-2008 тоже начала с провала, а в итоге выиграла бронзу. Может, и в этот раз так?

- мы проиграли будущим чемпионам Европы?

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