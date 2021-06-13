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13.06.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Бельгия разбила Россию. Ловчев и Нагучев объяснят, почему

Один из лучших футболистов в истории нашего футбола Евгений Ловчев и комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" объясняют причины разгрома сборной России от бельгийцев и говорят о том, что нас ждет дальше.
Текст: Артем Локалов

Темы эфира:

- как объяснить кошмарные ошибки защитников сборной России;

Фото: Dmitry Lovetsky - Pool/Getty Images
Бельгия разгромила сборную России в стартовом матче Евро-2020

- какой план на игру был у Станислава Черчесова и почему он не сработал;

- сборная России на Евро-2008 тоже начала с провала, а в итоге выиграла бронзу. Может, и в этот раз так?

- мы проиграли будущим чемпионам Европы?

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Включайте трансляцию в 11.00 (мск)!

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