Бельгия разбила Россию. Ловчев и Нагучев объяснят, почему
Темы эфира:
- как объяснить кошмарные ошибки защитников сборной России;
- какой план на игру был у Станислава Черчесова и почему он не сработал;
- сборная России на Евро-2008 тоже начала с провала, а в итоге выиграла бронзу. Может, и в этот раз так?
- мы проиграли будущим чемпионам Европы?
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Роберто Мартинес: Знали, какую угрозу представляют из себя русские 02:01
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги стартового матча на Евро-2020, в котором его команда обыграла россиян со счетом 3:0. По его словам, сюрприза в игре сборной России не было, бельгийцы знали, какую угрозу представляют собой русские
Станислав Черчесов: Первый пропущенный гол повлиял на моральное состояние 01:24
Сборная России уступила Бельгии со счетом 0:3 в стартовом матче чемпионата Европы. Главный тренер россиян Станислав Черчесов проанализировал причины поражения своей команды
Бельгия разгромила сборную России в стартовом матче Евро-2020 12.06.2021
Сборная России с поражения начала свое выступление на чемпионате Европы по футболу. В стартовом матче в рамках группы "В" команда Станислава Черчесова разгромно уступила одному из фаворитов турнира, Бельгии – 0:3