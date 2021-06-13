Онлайн-трансляция матча Евро-2020 Англия - Хорватия
Сегодняшний игровой день на чемпионате Европы по футболу открывает матч между сборными Англии и Хорватии. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Обе команды не раз играли друг с другом, но наверняка и сами футболисты, и болельщики помнят матч, который состоялся в 2018 году - во время чемпионата мира в России. Тогда в полуфинале в дополнительное время сильнее оказались хорваты - 2:1. Ту встречу накануне нынешней игры вспоминал и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, откровенно называя матч в Москве разочарованием:
- С тех пор мы провели два очень близких матча. Это очень опытная команда, с прекрасными игроками, сильной психологией, невероятным духом и тактической гибкостью. Так что этот матч будет сложным испытанием для нас. Но мы знаем, что нам по силам их победить, - приводит его слова официальный сайт Евро-2020.
Его визави, Златко Далич, в свою очередь также высоко оценил сегодняшних соперников, говоря о том, что Англия один из фаворитов чемпионата:
- У них прекрасная команда, много игроков топ-уровня, в первую очередь в нападении. Остановить их непросто, особенно на "Уэмбли", но мы постараемся это сделать, - отметил специалист.
Кроме того, перед этим матчем англичане выдали хорошую победную серию, тогда как хорваты свои два последних матча проиграли. Но наверняка и они хорошо помнят 2018 год и свое триумфальное выступление на чемпионате мира, когда команда выиграла серебряные медали.
Все говорит в пользу того, что англичане будут фаворитами встречи - во всяком случае на бумаге. Как все сложится на самом деле - узнаем совсем скоро.
Рассудит команду итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.
Текстовая онлайн-трансляция начнется в 16.00 по московскому времени.
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