Сегодняшний игровой день на чемпионате Европы по футболу открывает матч между сборными Англии и Хорватии. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Обе команды не раз играли друг с другом, но наверняка и сами футболисты, и болельщики помнят матч, который состоялся в 2018 году - во время чемпионата мира в России. Тогда в полуфинале в дополнительное время сильнее оказались хорваты - 2:1. Ту встречу накануне нынешней игры вспоминал и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, откровенно называя матч в Москве разочарованием:

- С тех пор мы провели два очень близких матча. Это очень опытная команда, с прекрасными игроками, сильной психологией, невероятным духом и тактической гибкостью. Так что этот матч будет сложным испытанием для нас. Но мы знаем, что нам по силам их победить, - приводит его слова официальный сайт Евро-2020.

Его визави, Златко Далич, в свою очередь также высоко оценил сегодняшних соперников, говоря о том, что Англия один из фаворитов чемпионата:

- У них прекрасная команда, много игроков топ-уровня, в первую очередь в нападении. Остановить их непросто, особенно на "Уэмбли", но мы постараемся это сделать, - отметил специалист.

Кроме того, перед этим матчем англичане выдали хорошую победную серию, тогда как хорваты свои два последних матча проиграли. Но наверняка и они хорошо помнят 2018 год и свое триумфальное выступление на чемпионате мира, когда команда выиграла серебряные медали.

Все говорит в пользу того, что англичане будут фаворитами встречи - во всяком случае на бумаге. Как все сложится на самом деле - узнаем совсем скоро.

Рассудит команду итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Текстовая онлайн-трансляция начнется в 16.00 по московскому времени.