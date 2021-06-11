Бывшие игроки сборной Англии дали прогноз на Евро

По мнению знаменитого нападающего Алана Ширера, турнир выиграет Франция, которая со своими талантливыми игроками "по всему полю", находится в потрясающей форме.

Схожего мнения придерживается не менее известный форвард, ныне телекомментатор британской вещательной корпорации Гэри Линекер. "Трудно противостоять Франции: хотя они проиграли в финале Евро (Португалии) пять лет назад, они выиграли чемпионат мира три года назад, и теперь у них есть Карим Бензема. Их игра улучшается, и у них появились блестящие молодые игроки. Они должны быть фаворитами", - сказал бывший нападающий сборной Англии и третий ее бомбардир в истории, призвав не сбрасывать со счетов команду Португалии. "У них очень хорошая команда и у них также будет шанс", - отметил Линекер.

На победу французов ставит и Рио Фердинанд, известный защитник "Манчестер Юнайтед", проведший 81 матч в составе сборной Англии, который сейчас является телевизионным экспертом BT Sport. "У Франции самые талантливые футболисты, поэтому они мои фавориты", - считает Фердинанд.

Алекс Скотт, профессиональная английская футболистка, игравшая на позиции правого защитника в английском "Арсенале" и сборной Англии, сейчас обаятельная телеведущая, ставит на Бельгию, полагая, что эта сборная очень сильна, а "все ее игроки сияют". "Я много работала с их тренером Роберто Мартинесом на телевидении в этом сезоне, поэтому я знаю его личность, а также его стиль управления. В их команде будет особая среда, у них есть несколько очень талантливых игроков", - отметила Скотт.

Такого же мнения придерживается Мика Ричардс. Бывший защитник сборной Англии сказал, что Бельгия во главе с залечивающим травму Кевином де Брюйне, по его мнению, лучшим полузащитником в мире, может выиграть трофей. "У этой команды теперь есть тот опыт, который им нужен", - убежден Ричардс.

Незаурядный в прошлом полузащитник Крис Уоддл признался, что хотел поставить на победу Англию, но считает фаворитом Евро Италию. "Я смотрел их несколько раз, мне очень нравится, как Роберто Манчини настроил их играть в атаке. Они не похожи на типичных итальянцев, которые замкнулись в обороне и пытаются забить гол в контратаке, - отметил лучший футболист чемпионата Англии 1992/93, бывший игрок лондонского "Арсенала" и марсельского "Олимпика". - Команда Манчини хорошо владеет мячом и по-прежнему может очень хорошо защищаться".

По мнению бывшей футболистки "Арсенала" и сборной Англии, ныне спортивной журналистки, Карен Карни Германия или Португалия - это команды, которые, возможно, не являются фаворитами, но могут выиграть турнир. "У Германии хороший темп, а у сборной Португалии есть множество атакующих вариантов. Когда на вашей стороне Криштиану Роналду, может случиться все, что угодно. Вы не можете игнорировать Португалию, нынешнего обладателя трофея, - уточнила Карни, добавив, что у Франции есть опыт, игроки в форме и менталитет победителя. - У них действительно сильный состав с точки зрения множества атакующих вариантов, и я думаю, что они будут слишком сильны".

Наконец, неожиданное мнение озвучил бывший игрок сборной Уэльса Эшли Уильямс. "Я больше всего люблю Турцию. Не многие болельщики будут ожидать от них хороших результатов, но у них хороший состав, и они могут выиграть турнир", - пояснил Уильямс, признав, что любой сборной будет трудно противостоять команде Франции, с такими игроками, как Килиан Мбаппе, Бензема и Антуан Гризманн.