Матч Италия - Турция откроет Евро-2020

Представление команд

Сборная Италии

Место в рейтинге ФИФА: 7

Прозвище: "Скуадра адзурра"

Главный тренер: Роберто Манчини

Капитан: Джорджо Кьеллини

Главная звезда: Федерико Кьеза

Наибольшее количество игр: Джанлуиджи Буффон (176)

Лучший бомбардир: Луиджи Рива (35)

Участия в финальной стадии Евро: 9

Наивысшее достижение на Евро: Чемпион (1968)

Сборная Турции

Место в рейтинге ФИФА: 29

Прозвище: "Лунные звезды"

Главный тренер: Шенол Гюнеш

Капитан: Бурак Йылмаз

Главная звезда: Хакан Чалханоглу

Наибольшее количество игр: Рюштю Речбер (120)

Лучший бомбардир: Хакан Шукюр (51)

Участия в финальной стадии Евро: 4

Наивысшее достижение на Евро: Полуфинал (2008)

Место встречи

Игра Италии с Турцией пройдет на легендарном римском стадионе "Олимпико" - домашней арене "Лацио" и "Ромы". "Олимпико" принимал финальные матчи двух розыгрышей Евро (1968, 1980) и решающую встречу чемпионата мира в 1990 году. По данным итальянских СМИ, на сегодняшнем поединке ожидается порядка 30 тысяч болельщиков.

Путь на Евро

Сборная Италии провела идеальный отборочный турнир Евро-2020: команда Роберто Манчини победила во всех десяти матчах цикла. К слову, в группе со "Скуадрой адзуррой" выступала Финляндия - соперник России по групповому этапу первенства Европы.

Что касается Турции, то подопечные Шенола Гюнеша стали вторыми в группе, в которой играли чемпионы мира-2018 французы. По ходу цикла турки победили дома "трехцветных" 2:0 дома, а затем сыграли вничью на выезде - 1:1. В борьбе за второе место "янычары" опередили исландцев.

Цитаты

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини: "Турция - сильная команда, ее игроки обладают прекрасной техникой и мощны физически. Они очень прибавили в последнее время. С ними будет тяжело, как и с Уэльсом и Швейцарией. Группа достаточно сложная. Вообще на таком турнире вы вряд ли найдете слабую команду".

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш: "Результат первого матча невероятно важен. Ничья или победа изменят положение дел в группе. Хотелось бы показать свою силу уже в дебютной встрече. Даже если потерпим поражение, нам очень важно проявить себя на хорошем уровне. Участие в финальной стадии чемпионата Европы - большой успех, но нам не стоит на этом останавливаться".

История игр

Италия и Турция встречались десять раз. Интересно, что турки ни разу не смогли выиграть: в активе "Скуадры адзурры" семь побед, еще трижды была зафиксирована ничья. Последний официальный матч между этими командами состоялся на чемпионате Европы в 2000 году, когда итальянцы одолели соперника со счетом 2:1, а победный мяч забил один из лучших тренеров современности Антонио Конте.

Ориентировочные составы

Сборная Италии: Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Флоренции, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Николо Барелла, Жоржиньо, Мануэль Локателли, Доменико Берарди, Лоренсо Инсинье, Чиро Иммобиле.

Сборная Турции: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Дженгиз Юндер, Кенан Караман, Бурак Йылмаз.

Где будем смотреть

11 июня, пятница, Первый канал

22:00. Сборная Италии - Сборная Турции. Прямая трансляция.