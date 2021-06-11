Матч Италия - Турция откроет Евро-2020
Сборная Италии
Место в рейтинге ФИФА: 7
Прозвище: "Скуадра адзурра"
Главный тренер: Роберто Манчини
Капитан: Джорджо Кьеллини
Главная звезда: Федерико Кьеза
Наибольшее количество игр: Джанлуиджи Буффон (176)
Лучший бомбардир: Луиджи Рива (35)
Участия в финальной стадии Евро: 9
Наивысшее достижение на Евро: Чемпион (1968)
Сборная Турции
Место в рейтинге ФИФА: 29
Прозвище: "Лунные звезды"
Главный тренер: Шенол Гюнеш
Капитан: Бурак Йылмаз
Главная звезда: Хакан Чалханоглу
Наибольшее количество игр: Рюштю Речбер (120)
Лучший бомбардир: Хакан Шукюр (51)
Участия в финальной стадии Евро: 4
Наивысшее достижение на Евро: Полуфинал (2008)
Игра Италии с Турцией пройдет на легендарном римском стадионе "Олимпико" - домашней арене "Лацио" и "Ромы". "Олимпико" принимал финальные матчи двух розыгрышей Евро (1968, 1980) и решающую встречу чемпионата мира в 1990 году. По данным итальянских СМИ, на сегодняшнем поединке ожидается порядка 30 тысяч болельщиков.
Сборная Италии провела идеальный отборочный турнир Евро-2020: команда Роберто Манчини победила во всех десяти матчах цикла. К слову, в группе со "Скуадрой адзуррой" выступала Финляндия - соперник России по групповому этапу первенства Европы.
Что касается Турции, то подопечные Шенола Гюнеша стали вторыми в группе, в которой играли чемпионы мира-2018 французы. По ходу цикла турки победили дома "трехцветных" 2:0 дома, а затем сыграли вничью на выезде - 1:1. В борьбе за второе место "янычары" опередили исландцев.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини: "Турция - сильная команда, ее игроки обладают прекрасной техникой и мощны физически. Они очень прибавили в последнее время. С ними будет тяжело, как и с Уэльсом и Швейцарией. Группа достаточно сложная. Вообще на таком турнире вы вряд ли найдете слабую команду".
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш: "Результат первого матча невероятно важен. Ничья или победа изменят положение дел в группе. Хотелось бы показать свою силу уже в дебютной встрече. Даже если потерпим поражение, нам очень важно проявить себя на хорошем уровне. Участие в финальной стадии чемпионата Европы - большой успех, но нам не стоит на этом останавливаться".
Италия и Турция встречались десять раз. Интересно, что турки ни разу не смогли выиграть: в активе "Скуадры адзурры" семь побед, еще трижды была зафиксирована ничья. Последний официальный матч между этими командами состоялся на чемпионате Европы в 2000 году, когда итальянцы одолели соперника со счетом 2:1, а победный мяч забил один из лучших тренеров современности Антонио Конте.
Сборная Италии: Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Флоренции, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Николо Барелла, Жоржиньо, Мануэль Локателли, Доменико Берарди, Лоренсо Инсинье, Чиро Иммобиле.
Сборная Турции: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Дженгиз Юндер, Кенан Караман, Бурак Йылмаз.
11 июня, пятница, Первый канал
22:00. Сборная Италии - Сборная Турции. Прямая трансляция.
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