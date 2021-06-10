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10.06.2021 20:14
Рубрика: Спорт

Пас от Чеферина

Глава УЕФА ждет захватывающей борьбы на чемпионате Европы
Словенский юрист Александер Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. За это время в европейском футболе произошло много значимых изменений, и не зря господин Чеферин в январе 2019 года попал в число самых влиятельных людей в индустрии спорта, по версии многих солидных изданий.
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
По словам главы УЕФА Александера Чеферина, футбол в период пандемии объединил весь мир и сделал игру сильнее. Фото: ЕРА

Стартующий в пятницу финальный турнир чемпионата Европы по футболу - еще один шанс для президента УЕФА войти в историю. И словенский юрист готов к новым вызовам, о чем сообщил журналистам накануне старта турнира:

- Последний год был для УЕФА и всего футбола самым сложным из-за пандемии COVID-19. Когда ты находишься перед смертельной угрозой, у тебя есть три варианта: либо ты поддаешься, либо погибаешь, либо становишься сильнее, несмотря ни на что. Лично мне ясно, какой выбор сделали люди футбола в Европе и всем остальном мире. Кризис, который начался чуть более года назад, лишь сделает нас сильнее. Весь футбол выйдет из него более крепким и мощным, чем когда-либо. Почему? Потому что футбол с первого дня был един. И это единство - не фасад. Оно настоящее, искреннее и сильное. Все мы без исключения стояли друг за друга.

Первая общая победа то, что Евро-2020 состоится. Мы все хотели этого, и я благодарен ФИФА, другим континентальным футбольным федерациям, национальным ассоциациям, клубам, игрокам, тренерам, болельщикам и главам государств. Совместный поиск решений помог нам превозмочь множество проблем.

После того как прошлым летом распространение пандемии привело к остановке многих процессов, постепенное возвращение соревнований под эгидой УЕФА вернуло надежду в тот момент, когда казалось, что весь мир остановился.

Именно поэтому футбол уникален.

Это не просто хобби, это гораздо больше, чем игра, и сильнее, чем страсть. Он объединяет людей и озаряет наши жизни. Когда после нескольких месяцев спячки футбол вернулся... он снова дал людям опору. Он вернул им ориентиры. Многим футбол дал спасительную надежду. Он показал им, что в конце тоннеля есть свет.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Этот ужасный и страшный кризис раз и навсегда доказал, что футбол содержится в ДНК нашего общества. Что он часть истории нашего континента - и нашей коллективной памяти. Это одна из величайших историй успеха более чем за столетие.

Отдельно стоит сказать о медиках, которые стоят на первой линии борьбы с вирусом. Они сделали и продолжают делать так, чтобы наше общество полноценно функционировало. Мы должны быть вечно благодарны им за безотказную поддержку и самопожертвование.

Надеюсь, что нынешний Евро запомнится всем участникам бескомпромиссной борьбой, отличным футболом и своей непредсказуемостью.

Александер Чеферин: Надеюсь, что предстоящий Евро запомнится всем участникам. Мы постараемся провести для вас настолько "нормальный" чемпионат, насколько это возможно в условиях пандемии 

Благодаря принимающим ассоциациям и властям принимающих стран мы смогли адаптироваться. Постараемся провести для вас настолько "нормальный" чемпионат, насколько это возможно в условиях пандемии.

Мы все осознаем, что это будет первое мероприятие глобального масштаба с тех пор, как началась вспышка коронавируса. Значит, есть идеальная возможность показать миру, что Европа адаптируется. Европа жива и наслаждается жизнью. Да, господа, знайте - Европа вернулась и снова с удовольствием играет в футбол!

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