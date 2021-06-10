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10.06.2021 11:58
Рубрика: Спорт

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы "политические" надписи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от сборной Украины убрать со спортивной формы, в которой команда будет играть на чемпионате Европы-2020, часть надписи националистического содержания.
Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Ранее состоялась презентация формы сборной Украины для Евро-2020. В частности, на нее нанесены надписи националистического толка, а в карту страны, которая пунктиром изображена на футболках, добавлена территория российского региона Крым. УЕФА сначала одобрил форму, однако теперь поменял свое решение.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"После анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА", - говорится в заявлении организации, которое приводит РИА Новости.

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