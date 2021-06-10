УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы "политические" надписи

Ранее состоялась презентация формы сборной Украины для Евро-2020. В частности, на нее нанесены надписи националистического толка, а в карту страны, которая пунктиром изображена на футболках, добавлена территория российского региона Крым. УЕФА сначала одобрил форму, однако теперь поменял свое решение.

"После анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА", - говорится в заявлении организации, которое приводит РИА Новости.