В Копенгаген бельгийцы прибыли с солидным подкреплением. После курса индивидуальных тренировок в общую группу вернулись лидеры команды Кевин Де Брюйне и Аксель Витцель, что на предматчевой пресс-конференции подтвердил и тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес. Правда, в стартовый состав ни тот, ни другой не попали, оставшись в заявке. "Главное - понять, сколько времени игроки готовы провести на поле", - говорил Мартинес.

Датчане таким усилением похвастаться не могли. Не известно, сможет ли вообще их ключевой игрок Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время предыдущего матча с финнами, возобновить карьеру. Но, главное, что самое страшное касательно здоровья футболиста - позади, и этот факт оказался важнейшим для морального духа скандинавской сборной. Почти все коллеги, которые следят за датчанами, отмечали прекрасное настроение, царившее в расположении команды. А капитан сборной Дании Симон Кьяер опубликовал в соцсетях очень трогательное послание.

"Сегодня мы выходим на поле с Кристианом в наших мыслях и наших сердцах. В наших душах появился мир, и это позволило нам сосредоточиться на игре в футбол. Мы будем играть за Кристиана и, как всегда, за Данию. Больше мотивации для нас быть не может. Как и всегда, отдадим на поле все силы".

Этим тема Эриксена себя не исчерпала. Перед матчем гости передали соперникам бельгийскую футболку с номером и именем датчанина, подписанную всеми игроками сборной. А на 11-й минуте, той самой, на которой Кристиан упал без чувств, игра замерла, потому что все ее участники остановились и вместе со зрителями начали аплодировать в поддержку отсутствующего полузащитника.

Для того чтобы гарантированно выйти из группы, нашим футболистам необходимо обыграть Данию 21 июня

Похоже, история с Эриксеном действительно подействовала на датчан вдохновляюще. В дебюте матча гости были буквально смяты под напором скандинавов. Уже на второй минуте Юссуф Поульсен ударом в дальний угол из пределов штрафной открыл счет - 1:0. Пауза бельгийцам не помогла: после матча с Россией, в котором "красные дьяволы" излучали чудовищную уверенность, было очень странно видеть их настолько растерянными. До перерыва у команды Роберто Мартинеса вообще ничего не получилось на стадионе "Паркен".

Наверное, наивно было ожидать, что после паузы картина останется прежней. Во-первых, опыта этой сборной Бельгии не занимать. Во-вторых, на поле все-таки появился Де Брюйне, добавив действиям своей команды осмысленности. Бельгийцы чаще стали комбинировать на чужой половине поля, а на 55-й минуте и вовсе сравняли счет. Ромелу Лукаку затащил мяч в штрафную, откинул его на Де Брюйне, а тот, выдержав гроссмейстерскую паузу, вывел на пустые ворота Торгана Азара - 1:1. А на 70-й минуте Де Брюйне забил уже сам, завершив дальним ударом изящную перепасовку партнеров.

В оставшееся время датчане сопротивлялись достойно, но забить еще раз вернувшей себе уверенность Бельгии не смогли.

Второе поражение скандинавов теоретически облегчило задачу выхода из группы сборной России. Сейчас объясним, почему. Напомним, что в плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы плюс четыре из шести сборных, занявших третьи места в своих квартетах. При равенстве очков основные критерии для определения лучшего следующие: очки, набранные в личных встречах, разница голов в личных матчах и забитые мячи опять же в личных встречах. Если судить по предыдущим турнирам, проходившим по схожей формуле (ЧМ-1994, Евро-2016), четырех очков для попадания в плей-офф должно хватить.

После вчерашней неудачи датчан для стопроцентного выхода из группы России нужно просто победить скандинавов в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Наших может устроить и ничья, если финны потеряют очки с бельгийцами. Впрочем, даже если суоми неожиданно выиграют, скорее всего, команда Черчесова окажется в плей-офф. А вот в случае поражения от Дании россияне почти наверняка не выйдут даже с третьей строчки из-за большого минуса по разнице мячей.

Группа "С"

Чемпионат Европы-2020 - первый, работать на который в числе прочих судей пригласили рефери из Южной Америки аргентинца Фернандо Рапаллини. Он-то поневоле и стал одним из главных действующих лиц матча на "Арене Националэ" в Бухаресте, где Украина с огромным трудом сломила сопротивление Северной Македонии - 2:1. Но обо всем по порядку.

После шикарного (хоть и проигранного) матча с голландцами от команды Андрея Шевченко ждали такого же яркого футбола и вчера. И в первом тайме "жовто-блакитные" оправдывали все ожидания. Точные удары Андрея Ярмоленко на 29-й и Романа Яремчука на 34-й минутах обеспечили украинцам комфортное преимущество в счете - 2:0. Македонцы пытались огрызаться контратаками, но в целом было ощущение, что Украина держит игру под контролем.

Тем труднее объяснить метаморфозу, случившуюся с подопечными Шевченко после перерыва. Неожиданно легко инициатива была отдана сопернику, чем македонцы не преминули воспользоваться. На 55-й минуте Караваев в своей штрафной неосторожно ударил ногой Горана Пандева, и Рапаллини показал на "точку". Голкипер украинцев Георгий Бущан мяч потащил, но Эзган Алиоски на добивании оказался расторопнее всех - 1:2.

Македонцы продолжали пытать счастье у чужих ворот, но чуть менее чем за десять минут украинцы могли снять все вопросы. Руслан Малиновский бил со штрафного и попал в локоть Даниэлу Аврамоски. Судьи, работавшие на ВАР, однозначную трактовку эпизода дать Рапаллини не смогли, и аргентинцу пришлось лично смотреть видеоповтор. Сеанс был скоротечным - пенальти. И, как выяснилось, снова незабитый. Все тот же Малиновский пробил сильно, но бесхитростно - Столе Димитриевски удар отразил. Подвиг македонского вратаря добавил напряжения концовке, в которой украинцы все же отстояли победу.