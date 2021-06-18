Охранник не узнал Роналду и попросил показать аккредитацию на Евро
Курьезный случай произошел с капитаном сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в Будапеште перед матчем группового этапа Евро-2020 против Венгрии.
При входе на территорию стадиона охранник не узнал одного из лучших спортсменов мира и попросил Роналду продемонстрировать аккредитацию на турнир.
Напомним, в той встрече Криштиану оформил дубль и помог своей команде разгромить соперника (3:0). Роналду с 11-ю забитыми мячами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, а также установил рекорд по участием в финальных стадиях соревнований (5).
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