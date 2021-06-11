Артем Дзюба: С бельгийцами хотелось бы играть в футбол, а не бороться
Ваше мнение о сопернике?
Артем Дзюба: Прежде всего, непонятно по Де Брюйне - везде пишут, что он играть не будет. Если так, для них это будет большая потеря. В целом, сборная Бельгии играет в свой стиль и не даром она - лидер рейтинга. Мне кажется, она сильна в любом сочетании. Конечно, никто бы не хотел терять своих лидеров, но в целом, я думаю, Бельгия как была, так и остается фаворитом группы.
Как лучший бомбардир в истории сборной России чувствуете дополнительное давление?
Артем Дзюба: Как и любой спортсмен, мы все ощущаем давление, это нормальное вяление. Каждый ним справляется по своему. Давления не испытываю, но есть волнение перед большим турниром, большим матчем. Любому футболисту хотелось бы забить на большом турнире, но команда на первом месте. Главное, чтобы мы набирали очки. Буду правильно, хорошо играть - голы сами придут.
Есть понимание, как бороться с Бельгией?
Артем Дзюба: Хотелось бы играть в футбол, а не бороться. Мы не только верхом играем, действуем по ситуации. Можем и верхом, можем и низом сыграть. Прекрасно помню, как они неуступчивы в борьбе, очень сильные и организованные. Я прекрасно понимаю, что требуется от меня, постараюсь выполнить свой план на поле, а дальше посмотрим. Опыт есть, мы проанализировали все свои матчи с ними.
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