Влашич не попал в стартовый состав Хорватии на матч против Англии

В воскресенье в 16:00 по московскому времени в группе D чемпионата Европы по футболу встречаются сборные Англии и Хорватии. Тренеры команд объявили стартовые составы.

У хорватов в стартовом составе не оказалось полузащитника ЦСКА Николы Влашича, а защитник "Зенита" Деян Ловрен не попал в заявку на игру.

Состав сборной Хорватии: Доминик Ливакович, Домагой Вида, Шиме Врсалько, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Дуе Чалета-Цар, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Анте Ребич.

Состав сборной Англии: Джордан Пикфорд , Кайл Уокер, Деклан Райс, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Тайрон Мингз, Мейсон Маунт, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Харри Кейн.