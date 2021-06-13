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13.06.2021 15:44
Рубрика: Спорт

Влашич не попал в стартовый состав Хорватии на матч против Англии

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не попал в стартовый состав сборной Хорватии на матч против команды Англии.
Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В воскресенье в 16:00 по московскому времени в группе D чемпионата Европы по футболу встречаются сборные Англии и Хорватии. Тренеры команд объявили стартовые составы.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Англия - Хорватия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу

У хорватов в стартовом составе не оказалось полузащитника ЦСКА Николы Влашича, а защитник "Зенита" Деян Ловрен не попал в заявку на игру.

Состав сборной Хорватии: Доминик Ливакович, Домагой Вида, Шиме Врсалько, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Дуе Чалета-Цар, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Анте Ребич.

Состав сборной Англии: Джордан Пикфорд , Кайл Уокер, Деклан Райс, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Тайрон Мингз, Мейсон Маунт, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Харри Кейн.

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