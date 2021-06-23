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23.06.2021 00:09
Рубрика: Спорт

Сборные Англии и Хорватии вышли в плей-офф Евро-2020

Стали известны участники плей-офф чемпионата Европы от группы "D". Ими стали англичане, хорваты и чехи.
Текст: Артур Нанян

В заключительном туре группового этапа Англия принимала на "Уэмбли" Чехию, которая подошла к этому матчу с четырьмя набранными очками в активе. Столько же, к слову, было и у хозяев. Судьбу лондонской встречи решил точный удар Рахима Стерлинга в первом тайме - 1:0.

Фото: Dmitry Lovetsky - Pool/Getty Images
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В параллельном поединке в Глазго шотландцы бились с хорватами. Что одной, что другой команде для продолжения борьбы в плей-офф необходима была только победа. В итоге ее добились представители Балкан - 3:1. Отметим, что счет в этом матче открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Таким образом, в 1/8 финала с первой строчки из этой группы вышла Англия, набравшая семь очков. Далее расположились хорваты и чехи. Сборная Чехии пробилась в плей-офф, поскольку набрала больше очков, чем команды Украины и Финляндии, которые также финишировали третьими в своих группах.

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