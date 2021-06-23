Сборные Англии и Хорватии вышли в плей-офф Евро-2020
В заключительном туре группового этапа Англия принимала на "Уэмбли" Чехию, которая подошла к этому матчу с четырьмя набранными очками в активе. Столько же, к слову, было и у хозяев. Судьбу лондонской встречи решил точный удар Рахима Стерлинга в первом тайме - 1:0.
В параллельном поединке в Глазго шотландцы бились с хорватами. Что одной, что другой команде для продолжения борьбы в плей-офф необходима была только победа. В итоге ее добились представители Балкан - 3:1. Отметим, что счет в этом матче открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Таким образом, в 1/8 финала с первой строчки из этой группы вышла Англия, набравшая семь очков. Далее расположились хорваты и чехи. Сборная Чехии пробилась в плей-офф, поскольку набрала больше очков, чем команды Украины и Финляндии, которые также финишировали третьими в своих группах.
Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020 22.06.2021
Внеочередной исполком Российского футбольного союза на ближайшем заседании даст оценку работе тренерского штаба сборной России. На Евро-2020 команда под руководством Станислава Черчесова потерпела два разгромных поражения от Бельгии и Дании и не вышла в плей-офф
Ловчев о вылете сборной России с Евро-2020: Мы все отмучались 22.06.2021
Легенда отечественного футбола Евгений Ловчев и журналист Сергей Егоров подвели итоги выступления сборной России на Евро-2020. "Сейчас такое впечатление, что мы все отмучались. У наших игроков нет нужного уровня мастерства", - отметил Ловчев
Глава Минспорта подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020 22.06.2021
Глава Минспорта Олег Матыцин, подводя итоги выступления сборной России на Евро-2020, отметил необходимость проведения реформ. "Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола", - отметил, в частности, он
С Евро-2020 наша сборная вылетела с заслуженным позором 22.06.2021
Евро для нас позади. И остается ждать его интереснейшей, без россиян происходящей развязки. Станислав Черчесов играл с теми, с кем мог играть. А вот они играть не могли. Очень хотели, ложились костьми, выходили на поле, едва оправившись после травм. Но не хватало сборной одного, что называется простым словом - класс