Франческо Тотти рассказал, что думает о сборной России
- Сборная Италии отлично стартовала на Евро, разгромив Турцию 3:0. Россия с таким же счетом проиграла Бельгии. Когда российская команда будет так же хороша, как итальянская?
- Тут от меня ничего зависит. У России есть отличные футболисты, хорошая команда. Но все решается на поле...
- Когда Алексей Миранчук и Александр Кокорин, выступающие в чемпионате Италии за "Аталанту" и "Фиорентину", станут действительно заметны?
- Они уже заметны, про них говорят. Рано или поздно они будут играть за свои клубы постоянно.
- Вы увидитесь в Москве с Дмитрием Аленичевым, с которым играли за "Рому"?
- Да. С бывшими игроками "Ромы" время от времени встречаемся - со всеми остались в хороших отношениях.
- Кто, как вы думаете, сыграет в финале Евро?
- В финале будет Франция и, надеюсь, Италия.
Англия - Хорватия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 16:00
Сегодняшний игровой день на чемпионате Европы по футболу открывает матч между сборными Англии и Хорватии. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
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