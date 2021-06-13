Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
13.06.2021 15:57
Рубрика: Спорт

Франческо Тотти рассказал, что думает о сборной России

Чемпион мира в составе сборной Италии и легендарный игрок "Ромы" Франческо Тотти находится в России, где планирует посетить матчи Евро-2020 в Петербурге. Сейчас он в Москве, где ответил на несколько вопросов корреспондента RG.RU.
Текст: Артем Локалов
Фото: Артем Локалов/ РГ Фото: Артем Локалов/ РГ
Фото: Артем Локалов/ РГ

- Сборная Италии отлично стартовала на Евро, разгромив Турцию 3:0. Россия с таким же счетом проиграла Бельгии. Когда российская команда будет так же хороша, как итальянская?

- Тут от меня ничего зависит. У России есть отличные футболисты, хорошая команда. Но все решается на поле...

- Когда Алексей Миранчук и Александр Кокорин, выступающие в чемпионате Италии за "Аталанту" и "Фиорентину", станут действительно заметны?

- Они уже заметны, про них говорят. Рано или поздно они будут играть за свои клубы постоянно.

- Вы увидитесь в Москве с Дмитрием Аленичевым, с которым играли за "Рому"?

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Влашич не попал в стартовый состав Хорватии на матч против Англии

- Да. С бывшими игроками "Ромы" время от времени встречаемся - со всеми остались в хороших отношениях.

- Кто, как вы думаете, сыграет в финале Евро?

- В финале будет Франция и, надеюсь, Италия.

Новости чемпионата
Эриксен находится в стабильном состоянии и ждет обследования 12:56
Юрий Семин прокомментировал поражение сборной России от Бельгии 11:48
Эриксен заявил, что намерен вернуться на поле 11:30
Бельгиец Кастань не сыграет на Евро из-за травмы 10:44
Нидерланды - Украина - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:40
Англия - Хорватия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 16:00

Англия - Хорватия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 16:00

Сегодняшний игровой день на чемпионате Европы по футболу открывает матч между сборными Англии и Хорватии. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

Влашич не попал в стартовый состав Хорватии на матч против Англии 15:44

Влашич не попал в стартовый состав Хорватии на матч против Англии 15:44

В воскресенье в 16:00 мск в группе D чемпионата Европы по футболу встречаются сборные Англии и Хорватии. Тренеры команд объявили стартовые составы. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не попал в стартовый состав хорватов

Нагучев провел для сборной России параллель с Евро-2008 13:22

Нагучев провел для сборной России параллель с Евро-2008 13:22

Комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев провел для сборной России по футболу параллели между началом нынешнего чемпионата Европы и Евро-2008, где российская команда на старте крупно проиграла испанцам, а потом завоевала бронзовые медали

Нагучев рассказал, что его разочаровало в матче Бельгия - Россия 12:20

Нагучев рассказал, что его разочаровало в матче Бельгия - Россия 12:20

Комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев рассказал, что его разочаровало в матче Бельгия - Россия. "В одном матче можно обыграть кого угодно, даже Бельгию. Но вчера мы сделали все, чтобы ей проиграть", - заявил он