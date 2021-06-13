Франческо Тотти рассказал, что думает о сборной России

- Сборная Италии отлично стартовала на Евро, разгромив Турцию 3:0. Россия с таким же счетом проиграла Бельгии. Когда российская команда будет так же хороша, как итальянская?

- Тут от меня ничего зависит. У России есть отличные футболисты, хорошая команда. Но все решается на поле...

- Когда Алексей Миранчук и Александр Кокорин, выступающие в чемпионате Италии за "Аталанту" и "Фиорентину", станут действительно заметны?

- Они уже заметны, про них говорят. Рано или поздно они будут играть за свои клубы постоянно.

- Вы увидитесь в Москве с Дмитрием Аленичевым, с которым играли за "Рому"?

- Да. С бывшими игроками "Ромы" время от времени встречаемся - со всеми остались в хороших отношениях.

- Кто, как вы думаете, сыграет в финале Евро?

- В финале будет Франция и, надеюсь, Италия.