Юрий Семин прокомментировал поражение сборной России от Бельгии
Бывший наставник сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин призвал не паниковать после поражении от Бельгии со счетом 0:3 в первом туре группового раунда чемпионата Европы.
В субботу сборная России в стартовом матче Евро-2020 разгромно проиграла команде Бельгии - 0:3. В другом матче группы Финляндия обыграла Данию.
Бывший главный тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин отметил, что это поражение не ставит крест на шансах на выход из группы.
"Не надо паники. Самые основные игры впереди. Если обыграем Финляндию - попадем в следующий раунд. А вчера наделали много необязательных ошибок, сыграли не лучшим образом", - цитирует Семина "Чемпионат".
По мнению специалиста, наставник россиян Станислав Черчесов пытался изменить игру команды, но состав бельгийцев намного сильнее.
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