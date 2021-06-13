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13.06.2021 11:30
Рубрика: Спорт

Эриксен заявил, что намерен вернуться на поле

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание в матче против финнов, сообщил, что чувствует себя хорошо и рассчитывает возобновить карьеру.
Текст: Максим Домчев
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эриксен из больницы написал несколько сообщений в командный чат миланского "Интера". По словам гендиректора клуба Джузеппе Маротты, футболист чувствует себя хорошо и задумывается о продолжении карьеры.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Маротта рассказал Sky Sport Italia, что в "Интере" дружеская обстановка и игроки сразу же связались друг с другом, когда увидели, что у Эриксена возникли проблемы со здоровьем.

"После игры Эриксен написал в чат, что у него все хорошо, и он надеется снова выйти на поле. Я безумно рад, что все завершилось именно так", - сказал гендиректор "Интера".

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Медики на протяжении 15 минут оказывали ему помощь, после чего он был госпитализирован.

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