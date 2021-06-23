Тренер "Спартака" высказался об ошибке Зобнина в матче с Данией

Новый главный тренер московского "Спартака" Руй Витория прокомментировал ошибку хавбека "красно-белых" Романа Зобнина в матче с Данией на чемпионате Европы.

По словам специалиста, он с радостью примет Зобнина в "Спартаке" и будет работать с ним. "То, что произошло в сборной - это одна история. Мои игроки всегда будут для меня лучшими. Мы с радостью примем Зобнина, как и остальных ребят. Футболистам национальных команд дадим где-то неделю отдыха. Хотим, чтобы они развеялись, освободили голову, чтобы были готовы к старту сезона", - заявил Витория на встрече с журналистами.

Также португалец высказался о планах "Спартака" в летнее межсезонье. "Нужно иметь два игрока на каждую позицию, и, возможно, нужен третий футболист для усиления конкуренции. На этот счет еще будем говорить со спортивным директором. Трансферы? Посмотрим. Последнее слово будет за мной, рано еще раскрывать карты. Усиление будет проводиться с хирургической точностью", - отметил Витория.

Ранее Руй Витория сменил Доменико Тедеско на посту главного тренера "Спартака".