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22.06.2021 21:12
Рубрика: Спорт

Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании

Текст: Максим Домчев

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин извинился перед болельщиками за голевую ошибку в матче против Дании.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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В моменте, когда датчане забивали второй гол, Зобнин случайно отдал пас на игрока сборной Дании, который поразил ворота Матвея Сафонова.

"Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема", - цитирует слова футболиста "Чемпионат".

Зобнин добавил, что постарается как можно быстрее перевернуть эту негативную страницу в своей жизни. Он отметил, что ошибки допускаю все, но нужно идти дальше и не зацикливаться на произошедшем.

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