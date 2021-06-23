Сегодня на чемпионате Европы по футболу завершается групповой этап. Невероятная интрига образовалась в так называемой "группе смерти", куда входят Франция, Германия, Португалия и Венгрия. Все четыре команды могут выйти в плей-офф - все зависит от результатов сегодняшних матчей.

В одном из них действующие чемпионы мира французы сыграют с действующими чемпионами Европы португальцами. Франция уже обеспечила себе выход в следующую стадию соревнований. Подопечные Дидье Дешама стали победителями в принципиальном матче со сборной Германии 1:0 и сыграли вничью с командой Венгрии - 1:1.

Ситуация для Португалии такова, что им обязательно нужно побеждать. В параллельном матче немцы будут играть с венграми. Германия имеет столько же очков, сколько и Португалия, но по личным встречам опережает команду Фернанду Сантуша. К тому же, настроение португальцев изрядно подпортил предыдущий матч, где они разгромно уступили со счетом 2:4 - как раз Германии.

- Мы должны пересмотреть запись игры с Германией, после чего освободить свои головы от лишних мыслей. Ведь впереди очень важный матч против Франции - цитирует официальный сайт Евро-2020 слова Сантуша.

Несмотря на то, что французы в целом решили первоочередную задачу, настрой у команды будет самый боевой. Это подтверждают слова Антуана Гризманна.

- Это будет словно финал, но отнестись к предстоящей игре стоит точно так же, как и к двум предыдущим матчам. Понимаем, что для выхода из группы нам нужно добиваться результата. Лучше всего - победить. Будет сложно, но думаю, что мы готовы, - отмечает нападающий.

Есть в этом матче еще один принципиальный момент - пять лет назад именно в поединке между этими командами определился чемпион Европы. Тогда на домашнем для французов турнире сборная Португалии обыграла их в финале. Теперь у трехцветных есть реальная возможность взять реванш.

Матч пройдет в Будапеште на "Пушкаш Арене", единственном стадионе нынешнего Евро, где 100-процентная заполняемость. Работать на игре будет испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Текстовая онлайн-трансляция матча Португалия - Франция начнется в 22.00 по московскому времени.