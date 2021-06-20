Меркель, которой вскоре предстоит покинуть пост канцлера, что прибавляет ей решительности в заявлениях и действиях, настроена категорично. По ее словам, "полные фанатов стадионы - это не то, как нужно отвечать на угрозу ковида". Она настаивает на осторожности в связи с проведением чемпионата: "Мы не можем себя вести, будто болезни нет. Хотя теплыми летними вечерами кажется, будто это действительно так. Однако пример Лиссабона показывает, как быстро меняется ситуация". И здесь Меркель права. Например, в сравнительно благополучном Лиссабоне зарегистрирована вспышка заболевания. Да такая непредсказуемая, что въезд и выезд из португальской столицы закрыты - пока до понедельника.

Президент Макрон наверняка бы расстроился, увидев бушующую толпу своих сограждан, дружно направлявшихся нестройными шеренгами к стадиону "Ференц Пушкаш Арена". Какая там социальная дистанция и маски. Сплошная масса орущих людей, веривших в победу своих "Синих" над казавшейся им посредственной сборной Венгрии.

Только в Будапеште власти разрешили 100-процентное наполнение стадиона. Санкт-Петербург на втором месте - в два раза меньше. В остальных городах, принимающих Евро-2020, процент гораздо ниже.

Только в Будапеште власти разрешили 100-процентное наполнение стадиона. Санкт-Петербург на втором месте - в два раза меньше

Интересно и другое. Как справится с таким наплывом иностранных гостей Венгрия? В ней, раньше других стран ЕС начавшей вакцинацию российской и китайской вакцинами, эпидемиологическая обстановка была спокойной. Хорошо бы оставаться ситуации такой же и после чемпионата.

А если непосредственно о футболе, то всю Францию сильно расстроила ничья в матче с венграм. И уж как поддерживали своих французские фанаты. Без масок, прижавшись друг к другу, они бурно реагировали на происходящее на поле. Когда Антуан Гризманн забил спасительный ответный гол, стали обниматься, распевать "Марсельезу". Как будто на коварном коронавирусе уже поставлен крест и можно, наконец-то, отпустить все тормоза.

Да, во Франции эпидемия пошла на спад, смягчаются некоторые санитарные правила, на днях даже отменили комендантский час. Однако всех предупредили: рано радоваться. И поэтому у себя дома футбольные болельщики поставлены в относительно жесткие рамки. В Париже фан-зоны с ограниченным числом в них допущенных. Расстояние между людьми - не менее двух метров. Вход только по "санитарным пропускам" (отрицательный ПЦР-тест или сертификат о том, что человек переболел или вакцинирован). В некоторых же других французских городах фан-зоны вообще отменили.

Да и на матч в Будапешт выпускали лишь тех, кто предъявлял ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до начала матча.

Скорее всего, по возвращении французским фанатам придется сразу же пройти тест на коронавирус, а если он окажется неблагоприятным, то отправиться на карантин.

Прямая речь

С шестью голами Антуан Гризманн стал лучшим снайпером Евро-2016.

Но его команда в финале уступила в дополнительное время португальцам.

Французы реабилитировались, став чемпионами мира в 2018 году в России. Теперь они мечтают повторить достижение своих предшественников, которые вслед за чемпионатом мира-1998 выиграли Евро-2000. Форварду "Барселоны" уже 30 лет, и он по-прежнему ставит перед собой самые высокие задачи:

- Это будет хороший турнир. От нас как от чемпионов мира будут многого ждать. После того что произошло в 2016 году, мы очень хотим завоевать трофей. Это наша цель. У нас есть выдающиеся игроки, такие, как Килиан Мбаппе, суперзвезда будущего.

На поле я всегда стараюсь подавать пример - будь то за счет упорной работы или помощи партнерам. Я должен помогать команде всем, чем только могу. Вне поля я не слишком разговорчив. Стараюсь, чтобы в раздевалке была хорошая атмосфера, шучу с партнерами по команде, но все равно хочу становиться лучше и работать изо всех сил.

Хочу оставить свой след в сборной Франции. Меня переполняет гордость, когда я играю за команду, ношу эту футболку. Мы все хотим бить рекорды, добиваться максимума. Я в команде с 2014 года, всегда с удовольствием выхожу на поле и надеваю ее форму. Так почему не ставить максимальные цели в плане голов, передач, матчей? Я по-прежнему здесь и намерен задержаться как можно дольше.

Подготовил Михаил Щербань