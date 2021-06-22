Сборная Швеции после двух туров сохраняет шансы на выход в плей-офф с первого места в группе. Фото: РИА Новости

Напомним, что, обыграв во втором туре словаков благодаря голу Эмиля Форсберга с пенальти, сборная Швеции вышла в лидеры группы Е. Ничья гарантирует скандинавам выход в 1/8 финала, а победа - первое место в группе. Поляков же устроит только победа.

Перед матчем главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон не скрывал наполеоновских планов:

- Мы хотим занять в группе первое место, ведь это даст нам больше времени перед следующим матчем. Нам будет противостоять физически мощная и чрезвычайно мотивированная команда. Поляки много бегают и борются, как, впрочем, и мы сами. Впереди у них есть Роберт Левандовски. Мы должны лучше справляться с прессингом, чтобы появлялись свободные зоны, которые можно будет использовать.

В свою очередь защитник сборной Швеции Маркус Даниэльсон отметил, что нельзя концентрироваться на одном футболисте соперника, даже если это Левандовски:

- Конечно, это их лидер и самый классный игрок. Но мы должны обороняться командно - против Левандовски и всех остальных соперников. Все ребята пашут в поте лица. У нас организованная защита, которая действует очень здорово, и в отсутствии самоотдачи нас не упрекнет никто.

Тем временем стало известно, что нападающий "Реала Сосьедад" Александер Исак может продолжить карьеру в АПЛ. Игрок сборной Швеции обратил на себя внимание на проходящем Евро-2020, получив приз лучшему футболисту матча со Словакией (1:0).

Сообщается, что в услугах 21-летнего форварда заинтересованы "Ливерпуль" и "Арсенал".

Контракт Исака с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

А что же "Белые орлы"? Поляки настроены по-боевому и намерены показать все лучшие качества в матче против шведов.

Защитник сборной Польши Тимотеуш Пухач заявил журналистам, что знает рецепт победы:

- Швеция - оппонент очень непростой, но лично я против них в последний раз играл за юношескую сборную до 18 лет, и мы тогда победили 1:0. Надеюсь, такой же результат будет и в среду. Нам нужно действовать храбро. Мы против любых прогнозов. Выйдем играть на победу. Мне очень понравилось, как агрессивно мы сыграли против испанцев. Будем действовать также и дальше!

Также сегодня в группе "Е" сборная Испании попытается добыть первую победу на турнире во встрече против Словакии. После двух туров Испания набрала два очка и занимает третье место в группе.