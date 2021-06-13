Эриксен находится в стабильном состоянии и ждет обследования
Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен находится в стабильном состоянии.
В воскресенье Датский футбольный союз сообщил новые подробности о самочувствии находящегося в больнице полузащитника Кристиана Эриксена, который в субботу в матче Евро-2020 против Финляндии потерял сознание на поле.
"Кристиан Эриксен в ходе разговора передавал самые лучшие пожелания команде. Его состояние стабильное, он находится в больнице и ждет обследования", - говорится в заявлении в Twitter.
В Датском футбольном союзе добавили, что все игроки команды получили психологическую помощь после произошедшего, а также высказали слова благодарности за поддержку Эриксена, которые были высказаны сразу после инцидента.
Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Около 15 минут медики оказывали ему помощь, в том числе прямой массаж сердца. Игрок был госпитализирован, а матч возобновился позже и завершился победой финской сборной.
Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV— DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021
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