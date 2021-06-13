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13.06.2021 13:22
Рубрика: Спорт

Нагучев провел для сборной России параллель с Евро-2008

Комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев провел параллели между началом нынешнего чемпионата Европы по футболу и Евро-2008. В эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" он напомнил, что именно с крупного поражения от команды Испании сборная России стартовала на самом успешном для себя чемпионате Европы 2008 года, когда в итоге завоевала бронзовые медали.
Текст: Максим Домчев
Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images
Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images

"Вчера думал о том, что сборная России снова проигрывает стартовый матч одному из фаворитов с разницей в три мяча. Снова в этом матче есть обратная замена и сейчас мы также говорим отдельно про защитника. Сейчас это Андрей Семенов, а тогда это был Роман Широков", - рассказал Нагучев.

Фото: Артур Лебедев/ТАСС
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Он добавил, что не стал бы уже после первого матча списывать сборную России со счетов. "Финляндия обыграла Данию, ударив по воротам всего один раз. Датчане же пробили 22 раза… Так что все может произойти. Это был один матч у сборной России, он был плохим".

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