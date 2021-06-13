Нагучев провел для сборной России параллель с Евро-2008

"Вчера думал о том, что сборная России снова проигрывает стартовый матч одному из фаворитов с разницей в три мяча. Снова в этом матче есть обратная замена и сейчас мы также говорим отдельно про защитника. Сейчас это Андрей Семенов, а тогда это был Роман Широков", - рассказал Нагучев.

Он добавил, что не стал бы уже после первого матча списывать сборную России со счетов. "Финляндия обыграла Данию, ударив по воротам всего один раз. Датчане же пробили 22 раза… Так что все может произойти. Это был один матч у сборной России, он был плохим".