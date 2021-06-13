Ловчев объяснил крупное поражение сборной России от Бельгии
В субботу россияне крупно проиграли Бельгии со счетом 0:3. Первый гол в матче был забит после неудачных действий защитника "Ахмата" Андре Семенова. Ловчев в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" поделился своим мнением об этом эпизоде.
"Семенов не играет против таких монстров как Азар, Лукаку. Не играет в еврокубках. Да, он играл за сборную, но у него редко были соперники такого высочайшего уровня, занимающие первое место в рейтинге ФИФА", - сказал он.
Ловчев также считает, что в следующих матчах российская команда будет действовать куда увереннее.
"Уверен, что наши футболисты будут лучше играть против Финляндии и Дании, потому что у них не будет трясучки от бельгийских звезд, которые уже волтузили наших неоднократно. Против бельгийцев наши игроки тряслись, потому что это первый матч, много про это говорили", - сказал он.
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