Ловчев объяснил крупное поражение сборной России от Бельгии

В субботу россияне крупно проиграли Бельгии со счетом 0:3. Первый гол в матче был забит после неудачных действий защитника "Ахмата" Андре Семенова. Ловчев в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" поделился своим мнением об этом эпизоде.

"Семенов не играет против таких монстров как Азар, Лукаку. Не играет в еврокубках. Да, он играл за сборную, но у него редко были соперники такого высочайшего уровня, занимающие первое место в рейтинге ФИФА", - сказал он.

Ловчев также считает, что в следующих матчах российская команда будет действовать куда увереннее.

"Уверен, что наши футболисты будут лучше играть против Финляндии и Дании, потому что у них не будет трясучки от бельгийских звезд, которые уже волтузили наших неоднократно. Против бельгийцев наши игроки тряслись, потому что это первый матч, много про это говорили", - сказал он.