Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в сознание
Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен покидал поле стадиона "Паркен" в Копенгагене в сознании. Он потерял сознание в конце первого тайма матча чемпионата Европы с командой Финляндии.
Впоследствии матч был остановлен, а самого игрока на скорой отвезли в больницу. Врачи датской команды оказывали помощь хавбеку прямо на поле. Пока неизвестно, будет ли продолжена игра датчан с финнами.
В 22.00 должен начаться второй матч группы В, в котором Россия примет в Санкт-Петербурге Бельгию.
Бельгия - Россия. Перед игрой 15:48
Сегодня сборная России проведет свой стартовый матч на чемпионате Европы. Первым соперником команды Станислава Черчесова станет лидер мирового рейтинга ФИФА Бельгия. В нашей онлайн-трансляции мы расскажем вам обо всем, что сегодня происходит в Санкт-Петербурге
Что такое Fan ID и как он будет работать на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге 05:00
На матчах чемпионата Европы по футболу-2020 в России вопросы безопасности будут решать с помощью паспорта болельщика. Что это такое, как его получить и как он будет работать, а также что можно и нельзя проносить на стадион - узнайте в материале "РГ"
Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00
Сборная Италии разгромила команду Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу. Все три гола были забиты во втором тайме. Отличились Иммобиле, Инсинье, а еще один мяч турки забили в свои ворота. Поединок проходил в Риме