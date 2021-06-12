Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в сознание

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен покидал поле стадиона "Паркен" в Копенгагене в сознании. Он потерял сознание в конце первого тайма матча чемпионата Европы с командой Финляндии.

Впоследствии матч был остановлен, а самого игрока на скорой отвезли в больницу. Врачи датской команды оказывали помощь хавбеку прямо на поле. Пока неизвестно, будет ли продолжена игра датчан с финнами.

В 22.00 должен начаться второй матч группы В, в котором Россия примет в Санкт-Петербурге Бельгию.