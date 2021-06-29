Последнего четвертьфиналиста Евро-2020 определят между собой в Глазго сборные Швеции и Украины. Второй раз в своей истории украинцы выходят в плей-офф на крупном турнире. Первый был на чемпионате мира в Германии 15 лет назад - тогда Украина даже оказалась в восьмерке сильнейших, где проиграла итальянцам.

Как и тогда, соперник украинцев поджидает крайне неприятный. Сборная Швеции отлично зарекомендовала себя на групповом этапе и вышла с первого места. Только Роберт Левандовски сумел забить скандинавам. Но игроков уровня Левандовски на турнире не осталось, а значит придется придумывать нетривиальные ходы для взлома крепкой обороны.

Отчасти это получалось у испанцев, но тех подвела реализация. Словакия ничего толкового не придумала. Лишь польский нападающий оформил дубль в решающей игре группового турнира. Но и он не спас. Шведы во всех матчах показывали, что с ними надо быть острожным на пределе, потому что в любой можно нарваться на контратаку, а классных исполнителей в их составе хватает.

Украина же до последнего ждала исхода матчей других групп, чтобы понять, проходит ли она в 1/8 финала. Прошла, набрав три очка и став одной из тех, кому третье место позволило идти дальше.

По игре впечатление украинцы оставили двоякое. Есть неплохая атака, но есть и крайне нестабильная оборона, из-за которой были по делу проиграны матчи против Нидерландов и Австрии. Сборной не хватает стабильности, за что ее могли наказать даже македонцы. В игре против шведов нужно стараться сводить ошибки к минимуму. Да и дальше придется тяжело. Победитель этой пары сыграет в Риме с сильнейшем в игре Англия - Германия.

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