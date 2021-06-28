Влашич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии против Испании

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в стартовый состав сборной Хорватии на матч 1/8 финала Евро-2020 против Испании.

В понедельник в Копенгагене в 19:00 начнется матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Хорватии и Испании. В стартовом составе хорватов появился футболист московского ЦСКА Никола Влашич.

Накануне матча коронавирус был выявлен у одного из лидеров хорватов Ивана Перишича, на счету которого два забитых мяча и голевая передача на этом турнире. В состав хорватов на матч не попал также защитник "Зенита" Деян Ловрен.

Состав сборной Хорватии: Ливакович, Гваридол, Чалета-Цар, Вида, Петкович, Модрич, Юранович, Ковачич, Брозович, Влашич, Ребич.

Состав сборной Испании: Симон, Гайя, Аспиликуэта, Лапорт, Бускетс, Эрик Гарсия, Коке, Сарабия, Педри, Феррат Торрес, Мората.