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28.06.2021 18:38
Рубрика: Спорт

Влашич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии против Испании

Текст: Максим Домчев
Никола Влашич (справа). Фото: Stu Forster/Getty Images Никола Влашич (справа). Фото: Stu Forster/Getty Images
Никола Влашич (справа). Фото: Stu Forster/Getty Images

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в стартовый состав сборной Хорватии на матч 1/8 финала Евро-2020 против Испании.

Фото: Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images
Хорватия - Испания. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

В понедельник в Копенгагене в 19:00 начнется матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Хорватии и Испании. В стартовом составе хорватов появился футболист московского ЦСКА Никола Влашич.

Накануне матча коронавирус был выявлен у одного из лидеров хорватов Ивана Перишича, на счету которого два забитых мяча и голевая передача на этом турнире. В состав хорватов на матч не попал также защитник "Зенита" Деян Ловрен.

Состав сборной Хорватии: Ливакович, Гваридол, Чалета-Цар, Вида, Петкович, Модрич, Юранович, Ковачич, Брозович, Влашич, Ребич.

Состав сборной Испании: Симон, Гайя, Аспиликуэта, Лапорт, Бускетс, Эрик Гарсия, Коке, Сарабия, Педри, Феррат Торрес, Мората.

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