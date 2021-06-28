Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
28.06.2021 21:53
Рубрика: Спорт

Испания обыграла Хорватию в дополнительное время со счетом 5:3

Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, переиграв Хорватию в дополнительное время - 5:3.
Текст: Максим Домчев

Сборная Хорватии подошла к матчу против Испании в серьезной кадровой потерей - из-за коронавируса выбыл из строя Иван Перишич, на счету которого два гола и результативная передача на Евро-2020. Но в стартовом составе вышел армеец Никола Влашич.

Фото: Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images
Франция - Швейцария. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

В первом тайме испанцы больше владели мячом, это их и погубило. Пери почти с центра поля отдал передачу голкиперу Унаю Симону, но мяч подпрыгнул перед вратарем и к ужасу всех поклонников сборной Испании влетел в сетку.

Испанцев такое начало матча не смутило - они продолжили играть в свой футбол. И постоянное давление на ворота хорватов принесло результат - Пабло Сарабия на 38-й минуте заколотил мяч в сетку после затяжной атаки и спасения голкипера Доминика Ливаковича.

На 57-й минуте встречи испанцы вышли вперед после удара Сесара Аспиликуэты. А когда на 77-й минуте Ферран Торрес в третий раз поразил ворота Ливаковича испанцы начали праздновать выход в четвертьфинал, явно представляя роскошные виды Санкт-Петербурга, где пройдет матч этой стадии турнира. А хорваты наказали соперника за излишнюю самоуверенность.

На 85-й минуте, вышедший на замену Мислав Оршич возродил интригу, а уже в компенсированное время поигравший в московском "Спартаке" Марио Пашалич перевели игру в дополнительное время.

В начале хорваты упустили возможность забить и дважды пропустили после ударов Альваро Мораты и Микеля Ойярсабаля. Испания победила - 5:3 и ждет победителя матча Франция - Швейцария.

Новости чемпионата
Влашич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии против Испании 18:38
Торган Азар признан лучшим игроком матча Бельгия - Португалия 04:30
Роналду бросил на поле капитанскую повязку после поражения от Бельгии 01:03
Франция - Швейцария. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 00:10
Хорватия - Испания. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 00:05
Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с Евро-2020 14:45

Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с Евро-2020 14:45

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду уверен, что его команда не добилась нужного результата, вылетев на стадии 1/8 финала Евро-2020. При этом он отметил, что гордится работой, проделанной его командой

Португалия проиграла Бельгии и не смогла защитить титул чемпиона Европы 00:10

Португалия проиграла Бельгии и не смогла защитить титул чемпиона Европы 00:10

Бельгия обыграла Португалию в 1/8 Евро-2020 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Италией. Единственный гол на счету Торгана Азара. Португалия сложила полномочия чемпиона Европы в первом же раунде плей-офф, а Криштиану Роналду пока остается лучшим бомбардиром Евро

Англия и Германия поборются за одну из последних путевок в 1/4 финала Евро 27.06.2021

Англия и Германия поборются за одну из последних путевок в 1/4 финала Евро 27.06.2021

Сборные Англии и Германии во вторник вечером поборются за одну из последних путевок в 1/4 финала Евро. Ранее соперники играли между собой 33 раза. "Наше противостояние - это классика не только европейского, но и мирового футбола", - подчеркнул главный тренер немцев Йоахим Лев

Нидерланды проиграли Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы 27.06.2021

Нидерланды проиграли Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы 27.06.2021

Сборная Нидерландов проиграла чехам в 1/8 чемпионата Европы по футболу со счетом 0:2, выступая в меньшинстве: во втором тайме судья Сергей Карасев удалил Маттейса де Лигта