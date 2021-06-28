Испания обыграла Хорватию в дополнительное время со счетом 5:3

Сборная Хорватии подошла к матчу против Испании в серьезной кадровой потерей - из-за коронавируса выбыл из строя Иван Перишич, на счету которого два гола и результативная передача на Евро-2020. Но в стартовом составе вышел армеец Никола Влашич.
В первом тайме испанцы больше владели мячом, это их и погубило. Пери почти с центра поля отдал передачу голкиперу Унаю Симону, но мяч подпрыгнул перед вратарем и к ужасу всех поклонников сборной Испании влетел в сетку.
Испанцев такое начало матча не смутило - они продолжили играть в свой футбол. И постоянное давление на ворота хорватов принесло результат - Пабло Сарабия на 38-й минуте заколотил мяч в сетку после затяжной атаки и спасения голкипера Доминика Ливаковича.
На 57-й минуте встречи испанцы вышли вперед после удара Сесара Аспиликуэты. А когда на 77-й минуте Ферран Торрес в третий раз поразил ворота Ливаковича испанцы начали праздновать выход в четвертьфинал, явно представляя роскошные виды Санкт-Петербурга, где пройдет матч этой стадии турнира. А хорваты наказали соперника за излишнюю самоуверенность.
На 85-й минуте, вышедший на замену Мислав Оршич возродил интригу, а уже в компенсированное время поигравший в московском "Спартаке" Марио Пашалич перевели игру в дополнительное время.
В начале хорваты упустили возможность забить и дважды пропустили после ударов Альваро Мораты и Микеля Ойярсабаля. Испания победила - 5:3 и ждет победителя матча Франция - Швейцария.
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