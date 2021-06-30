Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы-2020

Полностью расписание следующей стадии турнира выглядит следующим образом.

Пятница, 2 июля

Италия - Бельгия (Мюнхен)

Испания - Швейцария (Санкт-Петербург)

Суббота, 3 июля

Украина - Англия (Рим)

Чехия - Дания (Баку)

Оба полуфинальных матча пройдут в Лондоне. В первом из них 6 июля победитель пары Италия/Бельгия встретится либо с Испанией, либо со Швейцарией. Спустя сутки на "Уэмбли" сыграют две из следующих сборных: Украина, Англия, Чехия или Дания.

Финал пройдет также в столице Великобритании 11 июля.