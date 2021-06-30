Пожалуй, самая звучная афиша 1/4 финала - матч Италии и Бельгии. Многие эксперты справедливо считают именно эти команды главными фаворитами соревнований. В предыдущей стадии что одни, что другие подтвердили свой статус, обыграв Австрию и Португалию соответственно.

Бельгийские футболисты намерены в третий раз в истории выйти в полуфинал Евро. Фото: Reuters

Перед встречей со "Скуадрой адзуррой" бельгийцы столкнулись с серьезными кадровыми проблемами: из-за травм "красные дьяволы" могут недосчитаться Кевина де Брейне и Эдена Азара. По словам главного тренера этой сборной Роберто Мартинеса, пока до конца неизвестно, смогут ли оба футболиста восстановиться от повреждений в ближайшие дни.

- Серьезных структурных повреждений нет. Это значит, что турнир для де Брейне и Азара не окончен, но нам нужно немного подождать. Что касается Италии, то я считаю ее лучшей командой на чемпионате Европы. То, что сделал Манчини, - пример того, как можно прогрессировать на международном уровне. Нас ждет прекрасная игра, - уверен Мартинес.

Победитель пары Бельгия - Италия встретится 6 июля в полуфинале либо с Испанией, либо со Швейцарией. Напомним, что оба матча 1/2 финала, как и решающая встреча Евро, пройдут в Лондоне.

Не исключено, что в финале на знаменитом "Уэмбли" примут участия хозяева этого стадиона - англичане. Хотя всего несколько дней назад почти все ведущие эксперты задавались вопросом: как с такой игрой на что-то серьезное может рассчитывать команда Гарета Саутгейта? Несмотря на выход в плей-офф с первого места в своем квартете, на "львов" обрушилась критика. В чем-то она была справедливой. Обладая таким мощным составом, британцы забили в трех встречах всего два мяча. Причем оба раза отличился один и тот же футболист - Рахим Стерлинг.

Однако в нужный момент англичане прибавили и очень уверенно обыграли Германию (2:0). Как и положено, один из мячей забил Стерлинг, ну а окончательный счет оформил Гарри Кейн. Форвард "Тоттенхэма" - пожалуй, главное оружие команды Гарета Саутгейта, хотя на групповой стадии он был незаметен. Возможно, гол в таком важном матче, как против Бундестим, вернет Кейну былую уверенность в себе.

- Невероятный день, невероятный матч. Слышать такой "Уэмбли" - мы этого никогда не забудем. Любая сборная будет считать нас опасным соперником. Конечно, Англия хочет пройти до конца. Кто бы ни был у нас в соперниках - мы будем готовы, - отметил Кейн.

Особенным противостояние с немцами было для главного тренера англичан Гарета Саутгейта. Именно из-за промаха Саутгейта Англия проиграла Германии в полуфинале домашнего чемпионата Европы в 1996 году. Можно сказать, наставнику "львов" спустя 25 лет удалось взять реванш у Бундестим.

- Для партнеров, выступавших со мной за сборную в 1996 году, я ничего не могу изменить, но мы все испытываем сегодня гордость. Ребята были неудержимы. Вся команда, вплоть до вратаря, здорово защищалась, проявила характер. Не могу отдать своим футболистам должное настолько, насколько надо, - отметил Саутгейт.

По мнению букмекеров, именно Англия - главный фаворит на победу на Евро. Эксперты принимают ставки на триумф команды с расчетом 1 к 3.

- Я бы сказал, что у нас хорошая сетка. У Англии никогда не будет лучшей возможности выиграть Евро, чем сейчас. Нужно воспользоваться своим шансом, - считает бывший форвард "львов" Алан Ширер.

В случае успеха в четвертьфинале в следующей стадии англичан будут ждать либо чехи, либо датчане. Мало кто ожидал увидеть эти команды в восьмерке лучших, но они здесь. Чехия и вовсе сотворила одну из главных сенсаций турнира, обыграв в 1/8 финала Нидерланды (2:0). В потрясающей форме находится нападающий "Байера" Патрик Шик, забивший на Евро уже четыре мяча. Вероятно, от игры Шика во многом будет зависеть дальнейшее продвижение его команды по турнирной сетке.

- Лучше и быть не могло. Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Они создают поистине фантастическую атмосферу. Мои голы? Это не так важно. Главное - командный успех. Мы хотим большего, - заявил Шик.

Расписание

2 июля, пятница, Матч ТВ

19.00 Испания - Швейцария (Санкт-Петербург).

22.00 Италия - Бельгия (Мюнхен).

3 июля, суббота, Матч ТВ

19.00 Чехия - Дания (Баку).

22.00 Англия - Украина (Рим).