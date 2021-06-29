Евро-2020 стал самым результативным в истории

Мячей гора
Прежнее достижение - 108 голов - было установлено на Евро-2016, когда титул завоевала Португалия. Рекордный 109-й гол в свой актив записал полузащитник сборной Хорватии и загребского "Динамо" Мислав Оршич, отличившийся в поединке с Испанией в Копенгагене. Впрочем, усилий Оршича не хватило "шашечным" для победы: основное время матча закончилось вничью 3:3, а в дополнительное время "красная фурия" добилась своего, забив два мяча - 5:3.
Отметим, что до внедрения формата с участием 24 команд рекордным по количеству голов был Евро-2000, на котором было забито 85 мячей. Евро-2020 - также лучший турнир по голам в среднем за матч - 2,8 гола. На розыгрыше соревнований в 2000 году было 2,74 гола за игру, на Евро-1984 - 2,73.
К слову, на Евро-2020 на данный момент забито уже девять автоголов - столько было за всю историю турнира. По ходу соревнований мячи в свои ворота отправляли: немец Матс Хуммельс (против Франции), турок Мерих Демирал (против Италии), португальцы Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру (против Германии), полузащитник Словакии Юрай Куцка (против Испании) и испанец Педри (против Хорватии). Еще тремя автоголами отметились голкиперы: финн Лукаш Градецки (матч против Бельгии), поляк Войцех Щесны (против Словакии) и словак Мартин Дубравка (против Испании).
Самым курьезным, пожалуй, получился автогол Педри в матче с хорватами, когда после его передачи голкипер испанец Унаи Симон пропустил мяч под ногой. Полузащитник "Барселоны" отдавал пас с 45 метров - это самый дальний автогол в истории турнира. Также это первый в собственные ворота на Евро, забитый из-за пределов штрафной.
- Унаи Симон знает, что мы все полностью доверяем ему. Этот автогол - следствие невезения, но Унаи спокойный и одновременно амбициозный человек, что мы все и увидели. После пропущенного гола он был невероятно надежен и совершил несколько топ-сэйвов", - сказал капитан испанской сборной Серхио Бускетс.
Сборные Аргентины и Бразилии примут участие в четвертьфинале Кубка Америки-2021. Эти команды подтвердили статус главных фаворитов турнира, завершив групповой этап лидерами своих групп. В заключительном матче первой стадии соревнований Аргентина разгромила Боливию со счетом 4:1. Дубль оформил лидер и капитан "альбиселесты" Лионель Месси, еще по мячу забили Лаутаро Мартинес и Алехандро Гомес. Нынешний Кубок Америки - один из лучших турниров в карьере Месси на международном уровне. По крайней мере, пока. Почти в каждой встрече нападающий "Барселоны" бьет рекорды. Вот и в игре с Боливией Лионель побил рекорд своего бывшего одноклубника Хавьера Маскерано по матчам за сборную Аргентины: этот поединок стал для Месси 148-м за национальную команду. Кроме того, Месси сделал дубль за "альбиселесту" впервые за два года. Во второй группе на Кубке Америки-2021 победу одержали хозяева соревнований бразильцы. "Желто-зеленые" выиграли три матча подряд (у Венесуэлы, Перу и Колумбии) и досрочно оформили путевку в плей-офф. Таким образом, два четвертьфинальных матча (Бразилия - Чили и Перу- Парагвай) пройдут 3 июля, еще два (Аргентина - Эквадор и Уругвай - Колумбия) - 4 июля. По правилам, победители групп не могут встретиться раньше финала. Выходит, пути аргентинцев и бразильцев если и пересекутся на нынешнем Кубке Америки, то только в решающей встрече соревнований.
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