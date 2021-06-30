Как в Германии отреагировали на поражение сборной на Евро

Как это часто бывало в последние годы, главным предметом критики является отношение бундестим к игре. Знаменитый немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер, который, кстати, брал интервью у теперь уже бывшего тренера сборной после игры с англичанами для одного из немецких телеканалов, позже заметил, что футболистам сборной не хватило "присущего немцам автоматизма". Другой знаменитый игрок Жером Боатенг полагает, что сборной не хватило блеска в глазах. "Даже плохая Англия оказалась слишком велика. Хуже всего, ей (сборной Германии) не хватает страсти", - отметил Боатенг.

"Самообман был разоблачен", - гласит заголовок в Frankfurter Rundschau. Газета резко критикует сборную: "Неудивительно, что сборная вылетела в первом раунде плей-офф чемпионата Европы. На Уэмбли произошел крах немецкого футбола при Йоахиме Леве со всеми его вытекающими печальными последствиями. Национальная команда продемонстрировала неутешительную игру в сравнительно слабом поединке 1/8 финала".

Der Spiegel пишет: "У команды не было большого плана на чемпионат Европы и против Англии". Tagesspiegel смотрит в будущее в своем комментарии: "Йоахим Лев уходит, Ханси Флик придет, и команда получит новое лицо, будет играть по- другому и, возможно, более успешно. Система Лева была изношена. У Ханси Флика будут свои идеи".

Впрочем, Лев получил должное признание в социальных сетях. "Положительные игры и моменты при нем в игре сборной явно преобладали", - пишет пользователь TSchimbo1974 в Twitter. Однако есть и комментаторы, которые раскритиковали тренера сборной за то, что он не ушел в отставку после триумфа на чемпионате мира в 2014 году. "Эпоха #Löw была фантастической в течение многих лет. Но она должна была закончиться самое позднее в 2018 году", - написал пользователь DemiG0rgon.

Кстати, сам Лев на пресс-конференции заявил, что этому составу немецкой команды "еще предстоит повзрослеть". Он дал понять, что ожидал большего от Сержа Гнабри и Леруа Сане на чемпионате Европы. Относительно своих планов на будущее 61-летний тренер сказал, что не собирается уходить на пенсию, как говорят некоторые журналисты, и у него есть "некоторые идеи", которые он может реализовать после небольшого отдыха.