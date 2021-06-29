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29.06.2021 21:41
Рубрика: Спорт

Гарри Магуайр признан лучшим игроком матча Англия-Германия

Текст: Артур Нанян
Фото: Frank Augstein / POOL / AFP Фото: Frank Augstein / POOL / AFP
Фото: Frank Augstein / POOL / AFP

Защитник английской сборной Гарри Магуайр признан лучшим футболистом матча 1/8 финала чемпионата Европы против Германии (2:0).

Фото: Getty Images
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Магуайр и его партнеры по защите не позволили немецким звездам поразить ворота Джордана Пикфорда. У "львов" же отличились Рахим Стерлинг и Гарри Кейн. Возвращаясь к Магуайру, добавим, что защитник "Манчестер Юнайтед" провел лишь один поединок на групповой стадии Евро - против Чехии (1:0).

В четвертьфинале Евро Англия встретится 3 июля в Риме с победителем пары Швеция - Украина.

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