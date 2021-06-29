Гарри Магуайр признан лучшим игроком матча Англия-Германия

Защитник английской сборной Гарри Магуайр признан лучшим футболистом матча 1/8 финала чемпионата Европы против Германии (2:0).

Магуайр и его партнеры по защите не позволили немецким звездам поразить ворота Джордана Пикфорда. У "львов" же отличились Рахим Стерлинг и Гарри Кейн. Возвращаясь к Магуайру, добавим, что защитник "Манчестер Юнайтед" провел лишь один поединок на групповой стадии Евро - против Чехии (1:0).

В четвертьфинале Евро Англия встретится 3 июля в Риме с победителем пары Швеция - Украина.