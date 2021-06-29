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29.06.2021 19:14
Рубрика: Спорт

На французах поставили крест

Швейцария обыграла в 1/8 финала Евро чемпионов мира, уступая по ходу встречи со счетом 1:3
Сборная Франции сенсационно вылетела с чемпионата Европы, проиграв в 1/8 финала Швейцарии. Основное время матча закончилось вничью 3:3, в серии пенальти удачливее оказалась команда Владимира Петковича - 5:4.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)

- Это, возможно, лучший день футбола, что я когда-либо видел. Два удивительных матча, которые являются почти зеркальным отражением друг друга. Невероятные развязки, - написал у себя в "Твиттере" бывший форвард английской сборной Гари Линекер.

Фото: Jose Manuel Vidal / AFP
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С Линекером трудно не согласиться. Испанцы с хорватами, а затем и французы со швейцарцами выдали потрясающее шоу. В обеих встречах записные фавориты вели 3:1, но умудрялись растерять преимущество в концовке. Разница лишь в том, что испанцы все же вышли в четвертьфинал, а подопечные Дидье Дешама возвращаются домой.

Вряд ли кто-то сможет объяснить, что случилось с чемпионами мира в последние десять минут поединка в Бухаресте. Гол Поля Погба, после которого счет стал 3:1, казалось, напрочь лишил это противостояние интриги. Но швейцарцы проявили характер: точные удары Хариса Сеферовича и вышедшего на замену Марио Гаврановича перевели игру в овертайм.

В дополнительные полчаса мячей забитых не было, а в серии пенальти единственный промах оказался в пассиве Килиана Мбаппе. Один из лучших нападающих мира провалил Евро: в четырех матчах он не забил ни одного мяча, зато успел разругаться с партнером по сборной Оливье Жиру и вызвать негодование на родине из-за своего отношения к делу.

- За тебя платят 120 миллионов, а ты не знаешь, как забивать. Извините, но так бить решающий удар - это непростительно. Да, Килиан, все в порядке. Ты всего лишь испортил возвращение Бензема, забрал у Канте шанс взять "Золотой мяч" и развалил атмосферу в сборной, - вот что пишут французские болельщики в соцсетях.

Героем матча с Францией стал голкипер швейцарцев Ян Соммер, отразивший в серии пенальти удар одного из лучших форвардов мира Килиана Мбаппе

Одним из немногих, кто поддержал Мбаппе, стал главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам. По его словам, форвард ужасно расстроен и никак не может отойти от случившегося.

- Мбаппе ужасно расстроен, как и все футболисты. Но никто не может злиться на него, он взял на себя ответственность исполнить пятый пенальти, - сказал Дешам.

Что касается швейцарцев, то для них матч с Францией стал историческим. "Красные кресты" впервые примут участие в четвертьфинале чемпионата Европы. Это грандиозный успех, особенно с учетом того, как подопечные Владимира Петковича стартовали на Евро-2020. В первых двух играх Швейцария набрала лишь одно очко - была ничья с Уэльсом (1:1) и поражение от Италии (0:3). В решающем поединке команда одолела Турцию (3:1) и стала лучшей среди сборных, занявших третьи места.

Одним из героев вечера стал голкипер швейцарцев Ян Соммер, отразивший удар с "точки" Мбаппе. Вратарю "Боруссии" из Менхенгладбаха не впервой тащить пенальти от звезд: в ноябре прошлого года он дважды помешал отличиться Серхио Рамосу в матче с Испанией.

В чем секрет успеха Соммера? Как признался однажды сам футболист, он просто старается оставаться спокойным в любой ситуации. Плюс голкипер постоянно работает над пластичностью, каждый день занимаясь гимнастикой.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Соммер пользуется специальным приложением для повышения концентрации - в основном такие приложения с помощью ограничения времени формируют привычки, закрепляющие внимание на одной конкретной задаче. Для этого Ян не только прибегает к приложению, но и выполняет комплекс упражнений для глаз. К слову, почти все швейцарские вратари пару лет назад начали тренироваться в стробоскопических очках, у которых несколько важных функций. В частности, они предотвращают ухудшение зрения и создают эффект замедленного движения, регулируя количество морганий и улучшая внимательность. Короче говоря, для Соммера нет мелочей. Отсюда и такой результат.

Реакция

Французы были уверены, что их сборная легко обыграет швейцарцев и продолжит победное шествие к финалу. Поражение в Бухаресте стало для них подлинным шоком. Многие из тех, кто следил за матчем на телеэкранах в кафе, бистро тысяч городов, после осечки Килиана Мбаппе в серии пенальти расходились по домам, еле сдерживая слезы.

Фото: Reuters
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"Раздавлены" - с таким огромным заголовком во всю первую полосу вышла главная спортивная газета страны L Equipe. Ей вторит столичная Le Parisien: "Разбитые иллюзии".

Досталось, конечно, Килиану Мбаппе. "В течение 120 минут он ничем себя не проявил, а в завершение не смог справиться с пенальти", - констатирует L Equipe.

Совершенно иной настрой в альпийской республике. "Вот это подвиг!" - восклицает женевская газета Le Temps. В свою очередь издание 24 Heures назвало футболистов сборной Швейцарии героями.

Вячеслав Прокофьев, Париж

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