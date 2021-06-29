- Наше противостояние - это классика не только европейского, но и мирового футбола, - подчеркнул перед одной из последних встреч между этими командами главный тренер немцев Йоахим Лев.

С Левом трудно не согласиться. История немецко-английского противостояния богата. 33 раза встречались между собой эти сборные. Основная часть этих матчей носила товарищеский характер (22). В них небольшой перевес в пользу Германии - одиннадцать побед против девяти у англичан и две ничьих. Лучше показатели немцев и в официальных встречах - шесть побед, три поражения и две ничьи. В последний раз на крупном турнире эти команды пересекались в 1/8 финала чемпионата мира-2010 в ЮАР. Та встреча завершилась триумфом сборной Германии (4:1), но запомнилась прежде всего незасчитанным мячом Фрэнка Лэмпарда при счете 2:1. После удара полузащитника "Челси" мяч пересек линию ворот Нойера, но боковой арбитр подсказал главному, что гола не было. После матча англичане обрушились с критикой на судью, а многие эксперты предложили ввести наконец видеоповторы в футболе.

Времена теперь изменились. Видеоповторы стали обыденностью, а тот же Лэмпард уже давно стал тренером. Но при этом у Германии как стоял в воротах Нойер, так и сейчас он по-прежнему остается основным голкипером Бундестим. Да и тренер у нее тот же - Лев. Правда, Евро-2020 станет последним турниром для Йоахима на своем посту. Разумеется, Лев хотел бы покинуть национальную команду в качестве победителя. Но в итоге он уходит, проиграв в принципиальном противостоянии немцам.

Первый тайм матча на "Уэмбли" получился не самым богатым на яркие события. Команды упустили по одному реальному шансу: сначала возможность открыть счет упустил Тимо Вернер, а уже в концовке стартовых 45 минут из убойной позиции не смог забить Гарри Кейн.

Матч с Англией стал последним для Йоахима Лева у руля Бундестим. Специалист покидает свой пост спустя 15 лет работы

Во второй половине англичане играли активнее и добились своего: на 75-й минуте отличился Рахим Стерлинг, забивший третий мяч на турнире, и Кейн. Как итог - 2:0 в пользу "львов", которые в четвертьфинале встретятся 3 июля в Риме с победителем пары Швеция - Украина.

Чуть ранее с Евро вылетела сборная Португалии. Она впервые за 37 лет не примет участия в четвертьфинале чемпионата Европы. Криштиану Роналду и компания покинули соревнования, проиграв Бельгии в 1/8 финала со счетом 0:1.

Не исключено, что этот Евро был последним в карьере для Роналду. И дело не только в солидном по футбольным меркам возрасте (36 лет), но и в немалой доле критики, которая обрушилась на форварда "Ювентуса". Очередную волну негодования среди португальских болельщиков вызвал поступок Криштиану по окончании встречи с бельгийцами: как и в конце марта в матче квалификации чемпионата мира-2022 с Сербией, Роналду бросил повязку на поле.

- Криштиану Роналду не уважает повязку капитана сборной Португалии. Кажется, он всегда выбрасывает ее, когда расстраивается. Роналду вновь бросил капитанскую повязку. Полное неуважение к своей стране и болельщикам, - пишут фанаты португальцев в социальных сетях.

В свою очередь, главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш поддерживал Роналду. "Криштиану забил пять мячей на Евро-2020, если мы посмотрим статистику. Роналду бился и был настоящим капитаном, отдал все силы. Не думаю, что к нему можно предъявить претензии, - подчеркнул на пресс-конференции Фернанду Сантуш.

Между тем

Главный тренер национальной команды Нидерландов Франк де Бур отправлен в отставку, сообщается в "Твиттере" королевского футбольного союза страны. Причина расторжения контракта с де Буром - невыполнение задачи выйти в четвертьфинал чемпионата Европы-2020. В 1/8 финала "оранжевые" уступили чехам (0:2) и покинули турнир. Сразу после той встречи де Бур заявил, что не собирается продолжать работу. - Ожидая оценку своей работы, я принял решение покинуть пост главного тренера сборной. Очевидно, цель не была достигнута. Когда в 2020 году со мной связались по поводу назначения на эту должность, я счел это честью и вызовом, но также понимал и то, какое давление будет оказываться на меня. Сейчас оно продолжает расти, и это не лучшая ситуация - ни для меня, ни для игроков, готовящихся к матчам квалификации ЧМ-2022. Я хочу поблагодарить всех: и фанатов, и футболистов, а также менеджмент, создавший по-настоящему первоклассные условия на базе национальной команды, - подчеркнул де Бур. Франк де Бур возглавил сборную Нидерландов в сентябре 2020 года. Стоит отметить, что при де Буре "оранжевые" впервые с 2008 года пробились в плей-офф Евро.