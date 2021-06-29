Поединок, на кону которого стояла путевка в четвертьфинал Евро-2020, начался атаками сборной Испании. Коке мог выводить свою команду вперед уже на первых минутах, но из пределов штрафной пробил в ногу голкиперу. Хорваты с трудом переходили на чужую половину поля, но здесь им помогли сами испанцы.

Педри, казалось, сделал безобидную передачу назад, однако Унай Симон, находясь в полном одиночестве, не сумел остановить мяч и запустил курьезный автогол. Придя в себя, испанцы вновь принялись расшатывать оборону соперника и в концовке тайма восстановили паритет. Пабло Сарабия первым оказался на подборе после двух ударов партнеров подряд и мощно стрельнул под перекладину.

Сесар Аспиликуэта на исходе часа вывел сборную Испании вперед - 2:1.

Когда Ферран Торрес на 77-й минуте довел преимущество "Красной фурии" до двух мячей, показалось, что судьба встречи решена, но хорваты сдаваться не собирались.

Вышедший на замену Мислав Оршич на 85-й минуте затолкал-таки мяч в ворота и сократил разницу до минимума, а на 92-й отличился Марио Пашалич. Овертайм, правда, остался за испанцами. Альваро Мората после перевода Дани Ольмо плотным ударом в ближнюю "девятку" вновь вывел испанцев вперед, а три минуты спустя, после очередной классной передачи Ольмо, отличился Микель Оярсабаль. 5:3 и Испания идет дальше.

Отметим, что "Красная фурия" - первая сборная в истории, забившая по пять мячей в двух матчах Евро подряд. Ранее подопечные Луиса Энрике забили пять голов в ворота сборной Словакии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

Отметим, что поединок сборных Испании и Хорватии стал вторым по результативности за всю историю ЧЕ. Больше восьми мячей было забито лишь на Евро 1960 года в матче сборных Франции и Югославии (4:5).

Комментируя итоги матча, главный тренер сборной Испании Луис Энрике остался доволен характером своих подопечных:

- Очень удовлетворен характером игроков. Мы не та команда, в которой есть один конкретный игрок, который должен забивать. Не думаю, что есть какой-то тренер на земле, который не восхитился бы таким игроком, как Мората, потому что он может дать команде превосходство. Альваро помогает в защите, доминирует в верховых единоборствах, забивает голы, очень силен физически. Он нападающий, которого мы действительно должны ценить, потому что он очень важен для национальной команды. Я готов к очередному сложному четвертьфиналу. Думаю, что ключевые ошибки в этом матче мы допустили в последние десять минут, когда вели 3:1. Нам надо было продолжать действовать в той же манере, что и до этого, а не начинать играть от обороны. Это не тот футбол, который я хотел бы видеть, даже если порой подобное уместно. Очень рад, что в итоге мы воспользовались вторым шансом и выиграли 5:3.

При этом футбол это спорт и он, увы, состоит из ошибок. Я не видел ни одного футболиста, кто бы не допустил ляпов ни разу за свою карьеру. Что касается Симона, он отдал всего себя этому матчу. Что касается следующей стадии, то нам нужно просто хорошо провести матч и идти дальше.

Испания - первая сборная в истории финальных турниров Евро, забившая по пять мячей в двух матчах подряд

В свою очередь, хорватский коллега Луиса Энрике - Златко Далич так прокомментировал поражение:

- Увы, но мы потратили много энергии в первом тайме, что не принесло нам хорошего результата. У Испании тоже были шансы, которые они не использовали. В итоге печально, что допустили три больших ошибки, которыми испанцы воспользовались. Я расстроен, мы проиграли, выбыли из турнира, не смогли победить, несмотря на то, что добились ничьей в основное время. Я расстроен за фанатов, которые были с нами весь турнир. Расстроен за ребят, которые не смогли добиться результата, несмотря на то, что выложились по полной. Да, мы играли против очень сильной команды, которая использовала свои моменты. К сожалению, мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. После пяти минут дополнительного времени нам уже не удавалось поддерживать тот уровень энергии, который у нас был, как будто иссякли силы, чтобы бежать вперед, особенно после первого экстратайма.

Тем временем

Пресс-служба УЕФА опубликовала статистику по забитым голам на чемпионатах Европы.

На момент подписания номера в печать команды установили новый рекорд Евро по забитым голам - всего команды отличились 118 раз.

Предыдущий рекорд в 108 голов был установлен на Евро-2016, однако хорват Мислав Оршич, отличившийся в игре с Испанией, забил 109-й мяч на текущем турнире. До внедрения формата с 24 сборными в 2016 году самым результативным был турнир, проходивший в 2000-м. На нем команды отличились 85 раз.

Нынешний чемпионат Европы также стал рекордным по количеству голов за один матч со времен введения группового этапа в 1980 году. В среднем на турнире забивается по 2,81 мяча. До введения групповой стадии рекордным был Евро-1976, на котором забивалось по 4,75 гола за матч. Чтобы остаться рекордным по этому показателю, команды на нынешнем чемпионате Европы должны отличиться не менее 140 раз.