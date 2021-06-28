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28.06.2021 00:10
Рубрика: Спорт

Португалия проиграла Бельгии и не смогла защитить титул чемпиона Европы

Текст: Артур Нанян
Фото: Lluis Gene / Pool Photo via AP Фото: Lluis Gene / Pool Photo via AP
Фото: Lluis Gene / Pool Photo via AP

Сборная Португалии с Криштиану Роналду вылетела с чемпионата Европы-2020. В матче 1/8 финала команда Фернанду Сантуша проиграла бельгийцам - 0:1.

Фото: AP
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Португалия против Бельгии - одна из самых звучных афиш первой стадии плей-офф Евро. В составах обеих сборных полно звезд, которые могут в одиночку решить исход любой встречи. Предсказать итог противостояния в Севилье было почти невозможно. Да, небольшое предпочтение отдавалось "красным дьяволам", но группа у них была намного легче, чем у португальцев. Плюс к тому же потрясающую форму набрал Криштиану Роналду, забивший четыре мяча в групповой стадии и переписавший несколько рекордов.

К удивлению многих, первый тайм матча получился не очень-то ярким. Моментов было мало, скорости были не те. И все же до перерыва одна из команд сумела выйти вперед: это Торган Азар на 42-й минуте решился на дальний удар и попал точно в цель - 1:0 в пользу Бельгии.

Во второй половине Португалия прибавила и стала чаще угрожать воротам Тибо Куртуа. Самый реальный шанс перевести игру в дополнительное время был у Рафаэла Геррейру: защитник дортмундской "Боруссии" хлестким ударом угодил в штангу. Попали Геррейру в створ, Куртуа бы вряд ли выручил Бельгию. А так - 1:0 в пользу "красных дьяволов".

В четвертьфинале бельгийцы второго июля встретятся в Мюнхене с итальянцами. В 1/8 финала "Скуадра адзурра" с трудом одолела Австрию - 2:1.

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