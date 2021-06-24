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24.06.2021 22:30
Рубрика: Спорт

В гостях как дома

УЕФА отменил правило выездного гола в турнирах под своей эгидой
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 139(8490)
УЕФА официально отменил правило выездного гола во всех соревнованиях под своей эгидой. Решение вступит в силу с сезона 2021/22.

Отныне при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в дополнительное время. Правило выездного гола, которое УЕФА внедрил в 1965 году, применялось в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации первенства Европы. Согласно этому пункту, в случае ничейного счета по итогам двух встреч раунда на вылет дальше проходил клуб, забивший больше на чужом поле.

Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
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По словам президента УЕФА Александера Чеферина, правило выездного гола сдерживало домашние команды от атакующего футбола. Он считает верным решение исполнительного комитета организации об изменении правил.

- Влияние того правила противоречит его первоначальному предназначению. По сути, теперь оно сдерживает домашние клубы - особенно в первых матчах - от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Будет справедливо сказать, что фактор своего поля уже не настолько значителен, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего газона, исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома, - приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила футбола, внес корректировки в правило определения офсайда.

Теперь плечо не считается частью руки при игре рукой. Следовательно, плечо - часть тела, с помощью которой можно по правилам забить мяч, и поэтому оно должно учитываться при определении положения вне игры.

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