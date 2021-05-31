Европейская футбольная Суперлига подала в суд на УЕФА из-за нарушения закона о конкуренции.

Об этом сообщается на странице суда в Twitter. В УЕФА уже отреагировали на это, заявив, что приняли во внимание подачу иска в Европейский суд.

"УЕФА уверен в своей позиции и будет твердо ее защищать", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Европейская Суперлига была создана 19 апреля 12-ю клубами - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэмом", "Ливерпулем", "Челси", "Арсеналом", "Барселоной", "Атлетико", "Реалом", "Миланом", "Интером" и "Ювентусом". Но после угроз со стороны УЕФА и активных протестов болельщиков все, за исключением "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса", вышли из Суперлиги.

25 мая УЕФА объявил о том, что завел дисциплинарное дело в отношении последних членов Суперлиги, которым может грозить исключение из еврокубков.