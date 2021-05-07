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07.05.2021 21:08
Рубрика: Спорт

УЕФА объявил наказание для клубов, создавших Суперлигу

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/Paul Murphy / UEFA Фото: EPA-EFE/Paul Murphy / UEFA
Фото: EPA-EFE/Paul Murphy / UEFA

УЕФА объявил о наказании клубов, которые в апреле нынешнего года объявили о создании европейской Суперлиги.

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP
АПЛ накажет клубы за вступление в Суперлигу

Как сообщает сайт УЕФА, пока речь идет о девяти клубах, которые уже объявили о выходе из этого проекта. В ходе заседания исполкома УЕФА принято решение наказать "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Тоттенхэм".

Клубы должны будут сделать благотворительный взнос на развитие футбола в Европе. Также им всем предстоит вернуть 5% от дохода за выступление в одном сезоне в еврокубках под эгидой УЕФА.

При этом мировое соглашение включает в себя пункт о том, что в случае нарушения им всем могут грозить штрафы около 150 миллионов евро.

Оставшиеся три клуба - "Реал", "Ювентус" и "Барселону", которые пока не заявляли о выходе из Суперлиги, ожидают более суровые санкции. В их отношении проводится дисциплинарное расследование.

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