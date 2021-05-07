АПЛ накажет клубы за вступление в Суперлигу

Руководство Английской премьер-лиги планирует серьезно наказать шесть клубов, вступивших в Суперлигу.

По данным издания The Guardian, для "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси", "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" вступление в Суперлигу не пройдет бесследно даже несмотря на добровольный выход из проекта.

В лиге решили не снимать очки с этих клубов, но планируют оштрафовать их на очень серьезные суммы. Причина такого шага - все эти клубы не обратились за получением письменного разрешения в АПЛ.

В настоящее время механизм штрафа еще прорабатывается, по всей видимости, он не будет единовременным, а эти деньги просто спишут из причитающихся по телевизионному контракту доходов.

Напомним, что 12 клубов объявили о создании Суперлиги 19 апреля. Однако в Англии болельщики устроили акции протеста против этого. Свое недовольство выразила федерация футбола и премьер-лига. В итоге "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" почти через сутки заявили о выходе из проекта.