Мбаппе попросил прощения за нереализованный пенальти

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе извинился за то, что не смог реализовать послематчевый пенальти и его команда выбыла из Евро-2020, проиграв Швейцарии.

Мбаппе совершил промах при счете 4:5 в серии пенальти. Его удар парировал голкипер соперника Ян Зоммер. После игры со словами поддержки к французу обратился "Король футбола" Пеле, призвавший держать голову выше. Поддержали Мбаппе главный тренер сборной Дидье Дешам и партнеры.

Сам Мбаппе извинился за свой промах на странице в Instagram.

"Огромное разочарование от этого поражения, мы не смогли достичь цели. Я очень хотел помочь команде, но не получилось. Понимаю, что болельщики огорчены, но я благодарю вас за поддержку, за то, что вы верите в нас всегда", - написал он.

Футболист пожелал удачи сборной Швейцарии и поздравил соперника с победой.