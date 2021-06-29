Мбаппе попросил прощения за нереализованный пенальти
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе извинился за то, что не смог реализовать послематчевый пенальти и его команда выбыла из Евро-2020, проиграв Швейцарии.
Мбаппе совершил промах при счете 4:5 в серии пенальти. Его удар парировал голкипер соперника Ян Зоммер. После игры со словами поддержки к французу обратился "Король футбола" Пеле, призвавший держать голову выше. Поддержали Мбаппе главный тренер сборной Дидье Дешам и партнеры.
Сам Мбаппе извинился за свой промах на странице в Instagram.
"Огромное разочарование от этого поражения, мы не смогли достичь цели. Я очень хотел помочь команде, но не получилось. Понимаю, что болельщики огорчены, но я благодарю вас за поддержку, за то, что вы верите в нас всегда", - написал он.
Футболист пожелал удачи сборной Швейцарии и поздравил соперника с победой.
Вместо фильма ужасов. Промах, который лишил сборную Франции четвертьфинала Евро ❌ pic.twitter.com/NymzfxxusT— Матч ТВ (@MatchTV) June 28, 2021
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