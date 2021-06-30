Ну, а предпосылки к чудесам все же были.

Корреспондент "РГ" 26 июня 2006 года в Кельне был свидетелем перевоплощения гадкого утенка в прекрасного лебедя. Тогда сборная Украины под руководством гениального нападающего сборной СССР, большого друга России Олега Блохина стала автором самой громкой сенсации 18-го чемпионата мира, пробившись в четвертьфинал.

Успех пришел к украинцам в матче 1/8 финала против Швейцарии. В том, уже далеком, 2006-м впервые на турнире в Германии сильнейшего выявляли при помощи серии послематчевых пенальти. Итоговый счет на табло - 3:0, после ударов Артема Милевского, Сергея Реброва и Олега Гусева.

Несмотря на то что форвард "Челси" и главная звезда команды Блохина - Андрей Шевченко не смог забить с одиннадцатиметровой отметки, у наших соседей нашелся другой герой - голкипер Александр Шовковский, отразивший два удара швейцарцев...

...На дворе стоял июнь 2021 года. Глазго. Арена "Хэмпден Парк". И матч, в котором было все - эффектные голы, сумасшедшие попадания в штанги и перекладины, жуткая травма, удаление... А завершилось все красивейшим голом в концовке дополнительного времени.

Нападающий днепропетровского "Днепра-1" Артем Довбик впервые забил гол за сборную и принес Украине путевку в 1/4 финала чемпионата Европы

Любопытно, что непосредственно перед игрой соперники поменялись цветами. Номинальными хозяевами были шведы, сохранившие свою обычную форму. А формальным гостям пришлось сменить привычные желтые футболки на синие.

Впрочем, цвет не повлиял на настрой, и первый опасный момент создал Андрей Ярмоленко. Из правой половины штрафной переадресовал мяч на Романа Яремчука, но нападающий пробить Робина Ульсена не сумел. Шведы ответили двухходовкой Деяна Кулушевски и Александера Исака. Форвард "Реал Сосьедад" бил из выгодной позиции, но мяч прошел мимо цели.

В середине тайма сборная Украины сотворила небольшое футбольной чудо. Ярмоленко внешней стороной стопы перебросил мяч в штрафную, и Александр Зинченко мощным выстрелом в касание буквально прошил вратаря - 1:0.

Шведы активизировались и восстановили паритет еще до перерыва. Исак покатил в центр на Эмиля Форсберга, который приложился издали, - мяч влетел в сетку рикошетом от Ильи Забарного - 1:1.

Во втором тайме команды продолжили отвечать друг другу атакой на атаку.

Не прошло и минуты после удара Сергея Сидорчука в штангу, как Форсберг закрутил мяч в штангу других ворот. Чуть позже Форсберг пробил в перекладину, на что украинцы ответили ударом Ярмоленко - прямо во вратаря.

На дополнительное время Андрей Шевченко вместо "наевшегося" Яремчука выпустил свежего Артема Беседина, но нападающий провел на поле всего несколько минут. Маркус Даниэльсон, выбивая мяч, въехал форварду в колено, в результате чего украинцам понадобилась обратная замена, а шведский защитник был удален.

Получив численный перевес, украинцы выглядели в дополнительное время предпочтительнее, хотя до опасных моментов дело практически не доходило. А когда показалось, что серии пенальти не избежать, отличился игрок "Днепра-1", человек, поигравший в чемпионате Дании, Артем Довбик, головой замкнувший фланговую передачу Зинченко - 2:1, и Украина впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Евро.

После матча главный тренер украинцев, обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко отметил, что знал, как победить соперника:

- Сейчас я очень счастлив. Оценивая поединок, скажу, что обе команды показали хороший футбол. Матч получился интересным, никто не хотел уступать, и это привело к драматичной развязке. Своей игрой и самоотдачей наша команда заслужила любовь болельщиков. Мы знали, как должны играть с самых первых минут. Знали, кто может усилить игру со скамейки запасных. В общем, наш план сработал. Впереди Англия. Я видел первый тайм этой сборной с немцами и понимаю, что в четвертьфинале нас ждет серьезный соперник. Но если мы вышли в 1/4 финала, то имеем такие же шансы пройти дальше.

В свою очередь, герой матча 24-летний Артем Довбик, который появился на поле на 106-й минуте и забил первый мяч за национальную команду, так прокомментировал итог поединка:

- Наверное, это судьба какая-то. У меня просто нет слов. Такое стечение обстоятельств, что пришла пора выходить. Шевченко сказал, что надо помочь партнерам по команде: жди своего шанса, один момент может все решить. Он знал, о чем говорил, и я дождался!

А что же шведы?

Лучше всех поражение объяснил полузащитник Деян Кулушевски:

- Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже полагал, что нас ждет серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце. Не так мы хотели закончить чемпионат Европы. Когда накануне смотрел матч Франции против швейцарцев, сказал партнерам по сборной: "Футбол жесток". В матче против Украины был наш черед в этом убедиться. Футбол многое нам дает, но еще больше забирает. В этой игре он забрал у нас надежду, и это ужасно".

Между тем

31-летний полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко вошел в число лучших игроков текущего чемпионата Европы-2020 по итогам встреч стадии 1/8 финала. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

УЕФА благодаря специальному созданному алгоритму, учитывающему наиболее важные статистические данные для игроков каждой позиции, определяет индекс полезности каждого футболиста проходящего Евро-2020, обновляя показатели в режиме реального времени.

Так, лидером в этом рейтинге является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, за ним располагается нападающий сборной Чехии Патрик Шик, а замыкает тройку лучших представитель сборной Германии - Робин Госенс. По сравнению с групповым этапом, изменений в тройке лидеров не произошло. На четвертую позицию в рейтинге удалось забраться представителю сборной Украины - нападающему Андрею Ярмоленко, на пятом месте оказался хорват Лука Модрич.

В четырех встречах текущего Евро-2020 на счету Ярмоленко два забитых мяча и две результативные передачи.