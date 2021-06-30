Мы обратились в пресс-службу УЕФА, которая дала пояснения.

Необходимо внимательно изучить статью 52.02 (b) официального регламента Евро-2020, которая гласит, что в финальном турнире игрок дисквалифицируется на следующий матч за два предупреждения, полученных в двух матчах, а также после четвертого предупреждения.

Нечетные карточки, полученные в финальном турнире, сгорают после четвертьфиналов и не переносятся в полуфиналы.

То есть, по действующим правилам, игрок не может пропустить финал из-за двух желтых карточек, полученных в двух матчах финального турнира?

Ответ из УЕФА: Да. Карточки сгорают после четвертьфинала. То есть игрок будет дисквалифицирован на финал, только если получит красную карточку в полуфинале.

В плей-офф Евро-2020 болельщики пока увидели лишь одну серию пенальти: в 1/8 финала Франция проиграла команде Швейцарии

Также любителей футбола очень интересует, что будет, если матч финальной стадии Евро-2020 по итогам основного и дополнительного времени завершится вничью?

Действующий на время Евро-2020 регламент турнира гласит следующее.

Арбитры на Евро-2020 грубости не прощают. Фото: EPA

В матчах плей-офф ни при каких обстоятельствах не может быть ничьей.

Если победитель в стыковых матчах и матчах плей-офф финальной стадии не определяется по итогам основного времени, команды проводят дополнительно два тайма по 15 минут. Если и дополнительное время не выявляет победителя, команды прибегают к серии 11-метровых.

Команды могут пробивать и больше пяти пенальти, если по итогам основной серии сохранилась ничья. Тогда игроки наносят по одному удару до победного.

Отметим, что компенсированное время всегда добавляется к основному. Сколько добавлять к тому или иному тайму - решает только арбитр. Это может быть минута, пять и десять в зависимости от продолжительности задержек.

Желтый свет

Кто из футболистов, которые примут участие в 1/4 финала на сегодняшний день, "висит" на карточке и рискует пропустить полуфинал?

Бельгия: Т. Азар, Алдервейрелд, Вермален.

Дания: Васс, Дамсгор, Дилейни, Йенсен.

Италия: Барелла, Ди Лоренцо, Пессина.

Испания: Жорди Альба, Бускетс, Родри, Пау Торрес

Чехия: Гложек, Масопуст, Цоуфал.

Швейцария: Аканджи, Гавранович, Мбабу, Родригес, Шер, Эльведи, Эмболо.

Украина: Довбик, Ярмоленко, Шапаренко, Сидорчук.

Англия: Фоден, Магуайр, Филлипс, Райс.