Карточки не сгорают
Мы обратились в пресс-службу УЕФА, которая дала пояснения.
Необходимо внимательно изучить статью 52.02 (b) официального регламента Евро-2020, которая гласит, что в финальном турнире игрок дисквалифицируется на следующий матч за два предупреждения, полученных в двух матчах, а также после четвертого предупреждения.
Нечетные карточки, полученные в финальном турнире, сгорают после четвертьфиналов и не переносятся в полуфиналы.
То есть, по действующим правилам, игрок не может пропустить финал из-за двух желтых карточек, полученных в двух матчах финального турнира?
Ответ из УЕФА: Да. Карточки сгорают после четвертьфинала. То есть игрок будет дисквалифицирован на финал, только если получит красную карточку в полуфинале.
Также любителей футбола очень интересует, что будет, если матч финальной стадии Евро-2020 по итогам основного и дополнительного времени завершится вничью?
Действующий на время Евро-2020 регламент турнира гласит следующее.
В матчах плей-офф ни при каких обстоятельствах не может быть ничьей.
Если победитель в стыковых матчах и матчах плей-офф финальной стадии не определяется по итогам основного времени, команды проводят дополнительно два тайма по 15 минут. Если и дополнительное время не выявляет победителя, команды прибегают к серии 11-метровых.
Команды могут пробивать и больше пяти пенальти, если по итогам основной серии сохранилась ничья. Тогда игроки наносят по одному удару до победного.
Отметим, что компенсированное время всегда добавляется к основному. Сколько добавлять к тому или иному тайму - решает только арбитр. Это может быть минута, пять и десять в зависимости от продолжительности задержек.
Кто из футболистов, которые примут участие в 1/4 финала на сегодняшний день, "висит" на карточке и рискует пропустить полуфинал?
Бельгия: Т. Азар, Алдервейрелд, Вермален.
Дания: Васс, Дамсгор, Дилейни, Йенсен.
Италия: Барелла, Ди Лоренцо, Пессина.
Испания: Жорди Альба, Бускетс, Родри, Пау Торрес
Чехия: Гложек, Масопуст, Цоуфал.
Швейцария: Аканджи, Гавранович, Мбабу, Родригес, Шер, Эльведи, Эмболо.
Украина: Довбик, Ярмоленко, Шапаренко, Сидорчук.
Англия: Фоден, Магуайр, Филлипс, Райс.
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