В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ

В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.

С командой в Японию поедет ее главный духовник, протоиерей Андрей Алексеев. Он будет единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви из-за связанных с пандемией ограничений, пояснил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

- Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились, - сказал митрополит Митрофан после молебна олимпийской сборной.

Протоиерей Андрей Алексеев был назначен духовником олимпийской сборной указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2016 года.

Обратившись к спортсменам на молебне, митрополит Митрофан поздравил их от имени патриарха и отметил, что Русская церковь верит в них и будет о них молиться.

- Вся страна глядит сейчас на вас, и рука Божия простирается к вам, потому что мы совершили моление о вашем успехе, о вашем здравии, о благоденствии и исполнении всех ваших чаяний, - сказал митрополит Митрофан. - Я призываю на вас Божье благословение. Да дарует вам Господь все просимое, пусть даст вам все необходимые силы для победы, пусть вы явите самые лучшие качества, которые есть у нашего народа: мужество, терпение, благородство, великодушие к противнику. Пусть ангел-хранитель никогда не покинет вас во время этих серьезных, важных, мировых соревнований.