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30.06.2021 21:15
Рубрика: Власть

Владимир Путин пожелал российской сборной ярких побед на Олимпиаде в Токио

Текст: Кира Латухина
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент встретился с олимпийской командой России. Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа, она была перенесена на год из-за пандемии. "Эпидемия коронавируса внесла кардинальные изменения в жизнь всей планеты, в том числе и в жизнь спорта высших достижений", - констатировал Владимир Путин. Общей победой мировой олимпийской семьи он назвал то, что в таких крайне непростых условиях главный спортивный праздник планеты все же состоится. Всем спортсменам было сложно сохранить ритм подготовки, и то, что это удалось - уже победа, считает президент. Путин назвал Игры в Японии особыми. Он рассчитывает, что организаторы примут все меры, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей. Президент уверен, что, несмотря на вынужденные ограничения, все спортсмены настроены показать максимальный результат. Он попросил всех без исключения членов российской делегации неукоснительно выполнять медицинские требования оргкомитета Игр, а правительство, Федеральное медико-биологическое агентство, Национальный олимпийский комитет - "сделать все, чтобы минимизировать риски, связанные с эпидемией".
Владимир Путин: Вся страна будет болеть за российских олимпийцев в Токио. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Особое внимание мы обязательно уделим и дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады", - заверил Путин. Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, сказал он. "Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру, далеко за пределами своих национальных юрисдикций", - подчеркнул президент. Навязывание своего права за пределами своих границ привлекает внимание и вызывает неудовольствие во всем мире и во Всемирном антидопинговом агентстве, добавил он.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В состав сборной России на Олимпиаду в Токио включили 335 спортсменов

Путин уверен, что правда и добрая воля возьмут верх. "Олимпийское движение всегда отличалось открытостью, равноправием, справедливостью. И мы обязаны сохранить эти высокие ценности для будущих поколений спортсменов", - заявил он. У спорта позитивная, объединяющая повестка. "Так было всегда, и, надеюсь, так будет в будущем", - сказал президент. "Мы в вас верим, вы для нас всегда лучшие, и я от всего сердца желаю вам ярких побед, достойной и честной борьбы, - сказал он спортсменам. - В добрый час!".

"В нашей команде представлено более 35 различных видов спорта, мы единая команда, и когда мы едины - мы непобедимы", - заявила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Светлана Ромашина. "Нам придется выступать без российского триколора, гимна, который мы смогли бы громко и вместе дружно петь, но самое главное, что наши российские болельщики и болельщики со всего мира знают, какую страну мы представляем... Преданность и любовь находятся здесь, у нас внутри, и этого у нас точно никто никогда не отнимет", - сказала она. "Спасибо вам большое за поддержку и защиту, мы это чувствуем", - заметила Ромашина и попросила после Игр снова побывать в Кремле. "Обязательно встретимся, ждем вас с победой", - заключил Путин.

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