Депутат Госдумы остался недоволен решением РФС по тренеру Черчесову

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин раскритиковал решение технического комитета Российского футбольного союза (РФС), который ранее в среду признал неудовлетворительной работу главного тренера сборной страны Станислава Черчесова на Евро-2020 , но оставил его на этом посту.

"Я неудовлетворен решением технического комитета РФС. Мне непонятно, кто в результате понес наказание за качество игры нашей сборной", - заявил журналистам Пайкин.

По его мнению, поражения сборной России лежат в двух плоскостях - организационной и моральной.

"С организационной точки зрения проблема в том, что нет скамейки запасных. Она катастрофически мала. И этот упрек следует адресовать РФС: национальная политика в области футбола в зоне их ответственности, - считает Пайкин. - Последние годы нашим руководителям ведущих футбольных клубов было приятнее летать в Барселону и Милан, высматривая будущих легионеров, а не в Тамбов и Челябинск, ища там талантливых ребят".

Говоря о моральной стороне вопроса, парламентарий упрекнул РФС в нечеткости позиции. "Из решения технического комитета РФС мне неясно, что же в результате мы будем менять. Создается ощущение, что "для галочки" собрались, поговорили, а чем все закончилось? Мне кажется, после такого поражения следует честно признать ошибки, кадровые, стратегические, тактические, и предложить конкретные меры по исправлению ситуации", - заявил Пайкин.