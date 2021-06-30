Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав сборной на XXXII Летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В заявку вошли 335 спортсменов. Это на 50 человек больше, чем было на предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Причем список неокончательный: его могут пополнить баскетболисты, если отберутся через сито квалификации, стартующей сегодня в хорватском Сплите.

Кроме того, Олимпийский комитет рекомендовал кандидатуры знаменосцев на Церемонию открытия Игр. Их будет двое - мужчина и женщина в соответствии с гендерным равенством, курс на которое взял Международный олимпийский комитет. Почетную миссию предложено возложить на олимпийских чемпионов волейболиста Максима Михайлова и саблистку Софью Великую. Теперь их должна утвердить наша олимпийская делегация, впрочем, это видится формальным шагом, ведь кандидатуры Михайлова и Великой уже согласованы с комиссией спортсменов ОКР.

Еще немного о Церемонии открытия. По словам президента ОКР Станислава Позднякова, на данный момент согласовывается допустимое число японских болельщиков на стадионе, где пройдет действо. А вот количество спортсменов-участников Церемонии пока не ограничивается.

- Что касается спортсменов, тут вопрос даже не обсуждается, - подчеркнул Поздняков, общаясь с журналистами. - Надо понимать, что в олимпийском движении спортсмены - ключевая фигура, поэтому никаких ограничений по количеству спортсменов, желающих представить свои национальные олимпийские комитеты на Церемонии открытия, на сегодняшний день нет.

Но само пребывание атлетов в Токио будет жестко регламентировано ради их же собственной безопасности. Другой инструмент в этом же направлении - вакцинация.

- На данный момент вакцинированы 50 процентов спортсменов олимпийской сборной России, - рассказал, как с этим обстоит дело в нашей команде Поздняков. - Ряд спортсменов находится в стадии ожидания второй дозы вакцины. Поэтому цифра будет расти. Наши спортсмены могут использовать любую вакцину в числе тех вакцин, которые сертифицированы на территории РФ. Возможно те спортсмены, которые тренируются за пределами РФ, будут использовать вакцины, одобренные там, где они тренируются. Абсолютно логичный подход. При этом для участия в Олимпийских играх нет критериев, связанных с вакцинацией. Вакцинация - это настоятельна рекомендация ОКР и МОК. Мы понимаем, что тема достаточно чувствительная. Вне зависимости от того, что эпидемиологическая ситуация не становится проще, моральный принцип добровольности мы стараемся соблюдать.

На что сможет рассчитывать сборная России в Токио? ОКР ждет попадания в топ-3 общекомандного зачета. Напомним, пять лет назад в Рио наша сборная стала четвертой.

В сборной России вакцинировано уже 50 процентов всех спортсменов. Еще часть атлетов - в ожидании второй дозы

- Медального плана как такового нет, - отметил Станислав Поздняков. - Мы ведем статитический учет результатов всех наших выступлений на предыдущих чемпионатах мира и других крупных турнирах. К сожалению, те данные, которые мы получаем, неполны, поскольку очень немногие виды спорта могли провести крупнейшие международные соревнования. Информационная база - это результаты 2018, 2019 и частично 2020 годов. В этой связи результаты, которые мы видим, позволяют нам рассчитывать на третье общекомандное место с общим набором порядка 50 медалей. Хотел бы подчеркнуть, что наши ожидания подтверждаются статистическими выкладками крупнейших информационных агентств, которые работают в этом направлении.

Состав сборной России по дзюдо

Мужчины

До 60 кг. Роберт Мшвидобадзе. Резерв: Яго Абуладзе

До 66 кг. Якуб Шамилов. Резерв: Арам Григорян

До 73 кг. Муса Могушков. Резерв: Денис Ярцев

До 81 кг. Алан Хубецов. Резерв: Аслан Лаппинагов

До 90 кг. Михаил Игольников

До 100 кг. Нияз Ильясов. Резерв: Арман Адамян

Свыше 100 кг. Тамерлан Башаев. Резерв: Инал Тасоев

Женщины

До 48 кг. Ирина Долгова. Резерв: Сабина Гилязова

До 52 кг. Наталья Кузютина

До 57 кг. Дарья Межецкая

До 63 кг. Дарья Давыдова

До 70 кг . Мадина Таймазова

До 78 кг. Александра Бабинцева. Резерв: Антонина Шмелева

Между тем

Накануне Федерация дзюдо России презентовала состав сборной на Олимпийские игры в Токио. Дзюдо родом из Японии, поэтому предстоящая Олимпиада для этого вида спорта стоит особняком. Дзюдо - особенный вид спорта и для России: на последних двух Олимпиадах именно дзюдоисты приносили нашей сборной первое "золото". Конкуренция за места в команде была серьезная: на них претендовали 20 мужчин и 9 женщин, завоевавших лицензии. А по регламенту, в каждой весовой категории ту или иную страну может представлять лишь один спортсмен. "В некоторых категориях выбор был реально сложный, - сказал генеральный менеджер Энцо Гамба. - У нас было по три-четыре кандидата, но лучше так, чем иметь лишь одного. Можете не сомневаться, мы проверили все результаты, соблюли все критерии, когда формировали состав. Каждый спортсмен знает, почему кто-то был выбран первым номером, кто-то резервистом. Нет смысла сейчас задавать вопросы, почему мы сделали такой выбор, мы абсолютно уверены в нем. Лучше сделать это уже после Игр. В семи весовых категориях у нас семь атлетов, которые входят в топ-8 олимпийского рейтинга. Это очень важно с точки зрения жеребьевки"