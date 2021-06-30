Новости

В храме Христа Спасителя прошел молебен перед отъездом сборной России на ОИ 21:34
Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно 21:22
В США назвали лучшего президента страны в истории 21:09
Android лишится главного преимущества по сравнению с iOS 21:04
ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова 20:53
Патриарх благословил усилить меры предосторожности в московских храмах 20:33
Володин: "Прямая линия" мобилизует руководителей всех уровней 20:30
ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 20:09
Джо Байден отправит в Германию нового посла 19:53
Британия обновила антирекорд конца января по заболевшим COVID-19 за сутки 19:43
В Минздраве пообещали не отказывать непривитым пациентам в госпитализации 19:40
Черный ящик разбившегося истребителя ВВС Болгарии направят в Россию 19:23
Цены на российскую нефть Urals за полгода выросли в полтора раза 19:23
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ фонд Ходорковского и еще три НПО 19:06
На Кубани частично изменили правила заселения туристов 19:02
В Росстате отметили рост цен на стройматериалы и зарубежный туризм 19:00
В Подмосковье упал самолет 18:47
Депутат Госдумы остался недоволен решением РФС по тренеру Черчесову 18:38
На дорогах Сочи появился первый электробус 18:38
Начались съемки второй "Черной пантеры" 18:33
Песков: Место публикации новой статьи Путина не определено 18:31
"Коммунисты России" выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму 18:20
Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд 18:18
Лавров: РФ удовлетворена взаимодействием с Турцией по конвенции Монтре 18:14
Глава КЧР прокомментировал проблему газификации в Усть-Джегуте 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 20:53
Рубрика: Спорт

ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова

Текст: Михаил Хорошилов

Грузинский защитник Соломон Кверквелия, португальский нападающий Эдер и российский вратарь Антон Коченков покинули "Локомотив" в связи с истечением сроков действия контрактов. Об этом сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Яя Туре рассказал, на что будет тратить зарплату в "Ахмате"

Кверквелия провел в составе железнодорожников 108 игр и забил 4 гола. Он выступал за команду с 2017 года, однако минувший сезон отыграл на правах аренды в волгоградском "Роторе"

Эдер перешел в "Локомотив" также в 2017 году. На его счету 119 встреч и 15 мячей, в том числе гол в матче с санкт-петербургским "Зенитом", который принес москвичам титул чемпионов России в сезоне-2017/18.

Коченков принадлежал "Локомотиву" с 2015 по 2021 год, однако так и не стал его основным голкипером. Всего сыграл за железнодорожников 27 матчей, в 9 из них оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее "Рубин" объявил о трансфере полузащитника Владислава Игнатьева, у которого также закончился контракт с "Локомотивом".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Футбольные трансферы