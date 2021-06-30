ФК "Локомотив" объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова

Грузинский защитник Соломон Кверквелия, португальский нападающий Эдер и российский вратарь Антон Коченков покинули "Локомотив" в связи с истечением сроков действия контрактов. Об этом сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Кверквелия провел в составе железнодорожников 108 игр и забил 4 гола. Он выступал за команду с 2017 года, однако минувший сезон отыграл на правах аренды в волгоградском "Роторе"

Эдер перешел в "Локомотив" также в 2017 году. На его счету 119 встреч и 15 мячей, в том числе гол в матче с санкт-петербургским "Зенитом", который принес москвичам титул чемпионов России в сезоне-2017/18.

Коченков принадлежал "Локомотиву" с 2015 по 2021 год, однако так и не стал его основным голкипером. Всего сыграл за железнодорожников 27 матчей, в 9 из них оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее "Рубин" объявил о трансфере полузащитника Владислава Игнатьева, у которого также закончился контракт с "Локомотивом".